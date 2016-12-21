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В Челябинске объявлен карантин по бешенству

 
В Челябинске объявлен карантин по бешенству. Фото Валерия Иванова

21/12/2016 - 09:53 В Калининском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству. В настоящее время проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по стабилизации очага бешенства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в Калининском районе Челябинска в декабре был зарегистрирован случай бешенства у безнадзорной кошки. Ее подобрала на улице волонтер по спасению животных и решила оставить у себя дома. Женщина подвергла себя опасности заражения опасным заболеванием. В связи с чем на территории района объявлен карантин.

Регистрация случая бешенства у безнадзорного животного на территории города свидетельствует о неблагополучной ситуации по бешенству, что может привести к возникновению и распространению смертельного заболевания среди жителей города.

Источником вируса бешенства являются как дикие (лисы, еноты, грызуны, белки), так и домашние животные (собаки, кошки, коровы, лошади). Заражение людей происходит от больных животных при укусах, царапинах, ослюнении, при уходе за больными животными, при снятии шкур с зараженных животных и разделке туш. Человек, укушенный животным, может долго чувствовать себя в безопасности. Описаны случаи, когда от момента заражения до заболевания проходило около года, но чаще всего этот период составляет 1–3 месяца.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области настоятельно рекомендует избегать контактов с дикими животными и неизвестными безнадзорными собаками и кошками. При обнаружении диких животных (их трупов) или гибели домашних животных по неизвестным причинам следует немедленно сообщить в ветеринарную службу. Необходимо ежегодно проводить домашним питомцам профилактическую вакцинацию против бешенства в ветеринарных учреждениях.

Потенциальными источниками вируса бешенства могут быть безнадзорные животные. Отлов безнадзорных животных в Челябинске проводит МУП «ГорЭкоЦентр». Сделать заявку на отлов можно по телефонам 776-94-93, 236-03-00.


 
 
 

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