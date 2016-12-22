Депутаты приняли бюджет Челябинской области с увеличением расходов и доходов

22/12/2016 - 12:48 Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли бюджет области в трех чтениях с учетом поправок главы региона. На 2017 и плановые 2018 и 2019 года увеличена цифра планируемых доходов и расходов, при этом сумма дефицита бюджета на изменилась.

В начале декабря депутаты уже приняли проект бюджета в первом чтении, однако цифры с того времени значительно изменились.

В 2017 году доходы бюджета составят 123,5 миллиарда рублей, расходы – 133,5 миллиарда. Дефицит составит 10 миллиардов. В 2018 году доход предполагается в размере 121,9 миллиарда рублей, расход – 132,6 миллиарда. Дефицит – 10,6 миллиарда. В 2019 году доход составит 128, 9 миллиарда рублей, расход – 140,3 миллиарда. Дефицит составит 11,4 миллиарда.

Председатель ЗСО Владимир Мякуш прокомментировал статьи расходов, запланированных на расчетный период. В частности, в 2017 году 1 миллиард рублей будет выделен на ремонт и реконструкцию дорог по федеральной программе, 813 миллионов - на областные и муниципальные программы по благоустройству среды, 107,2 миллиона рублей – на поддержку сельхозпроизводителей, 38 миллионов – на развитие материально-технической базы муниципальных домов культуры, 26,2 миллиона - на реализацию программ по развитию физической культуры и спорта, 24 миллиона – на федеральную программу «Доступная среда» для инвалидов, 20,5 миллиона - на создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом, то есть ремонт спортивных площадок, 17,2 миллиона - на развитие информационных технологий, 12 миллионов – на мероприятия по укреплению единства нации и сплочению национальностей, проживающих в России, 7,8 миллиона - на охрану водных объектов.

Отдельно Владимир Мякуш отметил, что в 2019 году предусмотрено 699,7 миллиона рублей на ликвидацию отходов и последствий их складирования.

Также депутаты проголосовали за бюджет области в 2016 году. Предполагается, что сумма дефицита бюджета на текущий год сократится вдвое, однако министр финансов Андрей Пшеницын отметил, что точные цифры будут получены в середине января 2017 года. Прогнозировалось, что дефицит составит 8 миллиардов 700 миллионов.

Согласно существующим данным, доходы Челябинской области в 2016 году выросли на 3 миллиарда 190 миллионов рублей и составили 131 миллиард 359,7 миллиона рублей. Расходы региональной казны - 135 миллиардов 253,8 миллиона рублей, дефицит - 3 миллиарда 894,1 миллиона.