Круглый стол ОНФ: Рост тарифов за тепло разоряет малый и средний бизнес

Особенностью нынешнего заседания стал вопрос взлетевших тарифов за тепло, но не для граждан, как можно было ожидать, а наоборот, для юридических лиц – бизнесменов и индивидуальных предпринимателей. На круглом столе выступили представители бизнеса, руководство ресурсоснабжающей организации, чиновники министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, сотрудники Государственной жилищной инспекции, эксперты.

Организаторы мероприятия подошли к делу с заранее подготовленными и проанализированными цифрами. За основу были взяты счета за теплоснабжение в октябре прошлого и нынешнего года. И суммы впечатлили. Так, за одно и то же нежилое помещение тариф за теплоэнергию в некоторых случаях вырос в 11 раз!

В первую очередь, вопрос коснулся счетчиков учета потребленного тепла. Многие предприниматели уже установили в принадлежащих им нежилых помещениях индивидуальные приборы учета, дабы не перекладывать собственное потребление на жильцов многоквартирного дома, в котором находятся их фирмы, магазины или офисы. Однако 1 июля 2016 годы в российском законодательстве произошли изменения, согласно которым отныне при подсчете потребленного тепла учитываются только показания общедомового прибора учета. И вот тут возникли серьезные споры.

Во-первых, потраченные на установку индивидуальных приборов средства уже не окупятся. А если и окупятся, то за счет повышения цен на товары и услуги, предлагаемые коммерческим предприятием. Правда, предприниматель может отказаться от содержания собственного сантехника, но ситуацию это не спасает. Подключившись к общедомовому бойлеру, бизнесмен вынужден доплачивать и за недобросовестных жильцов дома. А учитывая, что норматив для коммерческих организаций изначально выше, чем для физических лиц, оплата за тепло заметно возрастает.

Но это только цветочки. «В моем универсаме половину всей площади из общих трех тысяч квадратных метров занимает не отапливаемый подвал, – поведал типичную для большинства предпринимателей картину частный предприниматель Александр Кийко. – Но поскольку эта площадь входит в общую площадь жилого дома, я вынужден оплачивать все квадратные метры, а не реально потребленное тепло. То есть я уже переплачиваю вдвое! В итоге вместо действительно потребленной теплоэнергии на 20 тысяч рублей мне приходит счет на 120 тысяч. За что?»

Предприниматели из Магнитогорска привели другой пример. Получив в собственность нежилые помещения, они полностью отказались от теплоотопления и перешли на альтернативные электрические приборы. Тем не менее им все равно приходит огромный счет за тепло, рассчитанный исходя из общей площади жилого дома. И если в 2015 году фирма оплачивала лишь 16 процентов от общедомового потребления тепла, то в октябре 2016 года – уже 42 процента.

Малый и средний бизнес, о пестовании которого так заинтересованно говорит последние годы президент России, в таких коммунально-экономических условиях просто не имеет шансов. «Любой бизнес существует ради получения прибыли, это ясно, – подытожил эту часть разговора руководитель регионального исполкома отделения ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. – Ну, два месяца предприниматель будет нести убытки, ну, три, четыре, а что потом? Приходится разоряться и закрываться. Только кто от этого выиграет?»

Немало нареканий бизнесменов вызывают случаи, когда отдельно стоящие коммерческие помещения обсчитываются коммунальными тепловыми сетями как обычный многоквартирный дом, да еще и с повышенным коэффициентом норматива.

Как показывают расчеты, которые предприниматели озвучили на круглом столе, двукратное увеличение платежей за тепло для коммерческих структур уже полностью покрывает все издержки ресурсоснабжающей организации, а трехкратное делает работу управляющей компании, которая следит за сбором денег, очень прибыльной. При этом с тех же жильцов коммунальщики тоже собирают оплату, что заставляет говорить уже о сверхприбылях этого вида бизнеса.

При этом коммунальщики полагают, что, со своей стороны, они все делают правильно. По крайней мере, по закону. «Ко мне часто приходят предприниматели и просят вникнуть в их ситуацию, – пояснил директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергей Лобанов. – Но я ничем не могу помочь. Есть закон и есть регулярные проверки нашего предприятия. Если я кому-то пойду на уступки, меня тут же привлекут к ответственности. К тому же никакого роста тарифов нет. Речь идет о росте платежей за потребление теплоэнергии. А это уже совсем другое понятие».

При этом Сергей Маратович признал, что ошибки в начислениях его ведомства действительно имеют место быть. Особенно это касается отдельно стоящих нежилых помещений. Руководитель «ЧКТС» заверил присутствующих, что уже в ноябрьских квитанциях за тепло сделаны перерасчеты. В крайнем случае, они будут в декабрьских квитках. Он также согласился, что потребитель должен платить лишь за фактически потребленную услугу, но пояснить, почему платежи для юридических лиц выросли в десять раз, не смог. «Я не готов ответить на этот вопрос, но я не сторонник собирать лишние деньги с бизнесменов», – заключил Сергей Лобанов.

И все же вопрос о повышении нормативов, принятых еще в 2010 году, повис в воздухе. Как попытались объяснить ситуацию представители Госжилинспекции, вероятно, муниципальные власти таким образом попытались устранить перекос, существовавший между тарифами для собственников жилых и нежилых помещений с тем, чтобы жильцы платили за тепло меньше. Но этот аргумент убедил не всех.

До последнего участников круглого стола мучил главный вопрос: откуда же взялось столь резкое повышение платежей за тепло? За ответом обратились к заместителю министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антону Дрыге. «Этот вопрос находится в ведении правительства РФ, – тихо сказал Антон Александрович. – Нормативы определяют администрации муниципалитетов».

В конечном итоге сошлись на том, что федеральная программа энергосбережения несовершенна. «Необходимо устранить противоречия на федеральном уровне, – подвел итог Денис Рыжий. – В нынешних условиях предпринимателям нет никакого смысла экономить на потреблении ресурсов, если все равно приходится платить по общедомовому нормативу».

Засим и расстались. И зачем собирались?