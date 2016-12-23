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В больницах и соцучреждениях Челябинской области введен карантин

 

23/12/2016 - 15:34 В медицинских организациях и учреждениях социальной защиты Челябинской области введены карантинные мероприятия в связи с превышением эпидпорогов по гриппу и ОРВИ.

Соответствующее постановление подписал главный государственный врача региона Анатолий Семенов целью предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в больницах и соцучреждениях.

Карантин будет действовать с 23 декабря и до особого распоряжения. Семенов распорядился незамедлительно его информировать обо всех тяжёлых или осложненных случаях гриппа, случаев смерти больных с подозрением на грипп и больных гриппом, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев).

В постановлении подчеркивается, что при регистрации групповой заболеваемости (5 и более случаев) гриппом и ОРВИ в стационарах медицинских организаций и соцучреждений необходимо вводить карантин на 7 дней.

Руководителям образовательных организаций предписано рганизовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего фильтра») перед началом занятий либо культурно-массовых мероприятий для выявления детей с признаками ОРВИ. Всех заболевших сотрудников и учащихся школ необходимо немедленно изолировать (отправлять домой и вызывать врача).

В помещениях необходимо чаще проветривать, обеззараживать  и обеспечивать  поддержание надлежащего температурного режима помещений. 

Ольга Мельчакова
 
 

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