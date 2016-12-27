Дубровский предложил Путину опробовать «зеленую стратегию» в Челябинской области

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27/12/2016 - 17:20 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании Госсовета по экологии в Кремле предложил Челябинскую область в качестве пилотного региона для отработки предложенных в его докладе мер.

«Мы ожидаем, что это придаст новый импульс развитию области», - заверил глава региона.

Напомним, губернатор Борис Дубровский выступил сегодня, 27 декабря, с докладом в Кремле на заседании Государственного совета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

«В ходе работы над докладом для меня, как руководителя промышленного региона, было полезно подняться на академический уровень, чтобы увидеть «большое на расстоянии», - отметил Борис Дубровский.

В докладе обоснована необходимость перехода к «зеленому», экологически устойчивому развитию в качестве национального стратегического приоритета.

По словам Бориса Дубровского, на сегодня ключевым показателем уровня развития является рост валового внутреннего продукта. В докладе обоснована необходимость дополнения этого показателя новыми индикаторами, которые будут количественно отражать устойчивость развития. «Потребуется сформировать систему национальных счетов, которая оценивает состояние окружающей среды и стоимость экологических благ», - отметил губернатор.

По словам Дубровского, на сегодня людей больше всего волнует (в порядке актуальности): качество атмосферного воздуха и потребляемой питьевой воды; ситуация с бытовыми отходами; ликвидация нанесенного вреда природе и сохранение привычных природных ландшафтов.

Авторы доклада предложили новые инструменты управления качеством воздуха: устанавливать квоту концентраций загрязняющих веществ (предельно допустимые выбросы вредных веществ) для каждого предприятия и для транспортных потоков. За второе будут отвечать муниципалитеты и региональные власти. Они должны определить свои инструменты влияния. Основным показателем результативности этой совместной деятельности станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух.

Борис Дубровский также предложил вести комплексную оценку экологических последствий крупных инвестиционных проектов на начальном этапе их реализации.

Еще одна обозначенная проблема - уменьшение площади земель, которые должны обеспечивать потребности нынешних и будущих поколений. Уже сейчас на планете безвозвратно утрачена треть плодородных почв. В России этот показатель составляет 7%. Предлагается обращение отходов высоких (1-2) классов опасности регулировать специальными требованиями безопасности для защиты населения, предотвращения возможных террористических угроз. Докладчик также остановился на проблеме коммунальных отходов, экологическом просвещении.

«Искренне надеюсь на общее понимание задач и подходов к их решению, и с этим мы войдем в Год экологии, чтобы совместно реализовать задуманное», - подытожил Борис Дубровский

Ольга Мельчакова
 
 
 

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