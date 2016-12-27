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«Трактор»: С днем рождения, любимая команда!

 
«Трактор»: С днем рождения, любимая команда!. Фото Валерия Иванова

27/12/2016 - 11:20 Сегодня, 27 декабря, исполняется 69 лет со дня основания хоккейного клуба «Трактор».

В 1947 году в Челябинске на базе тракторного завода была открыта первая в регионе спортивная секция по хоккею с шайбой. Команда, созданная по инициативе директора ЧТЗ Исаака Зальцмана, изначально получила название «Дзержинец», с 1953 года в чемпионате СССР выступала под названием «Авангардом», а свое нынешнее имя получила в 1958 году.

В 1973 году челябинцам удалось дойти до финала Кубка СССР, где в финале южноуральцы проиграли «вечным чемпионам» – московским армейцам – со счетом 2:6, хотя после двух периодов сенсационно выигрывали 2:1. Самый значительный успех пришел в клуб в 1977 году, когда под руководством Анатолия Кострюкова «Трактор» завоевал бронзовые медали союзного чемпионата.

После развала Советского Союза «Трактор» дважды становился третьим призером Межнациональной хоккейной лиги в 1993-94 годах. А с созданием Континентальной хоккейной лиги «белые медведи» становились обладателями Кубка Континента и бронзовых медалей в 2012, а в 2013 году уступили московскому «Динамо» в финале Кубка Гагарина.

Хоккейная школа «Трактор» до сих пор считается одной из сильнейших не только в стране, но и в мире. За эти десятилетия Челябинск подарил хоккейному миру, таких выдающихся мастеров, как Шувалов, Белоусов, Зуев, Николай Макаров, Цыгуров, братья Природины, Гомоляко, Евгений Давыдов, Карпов, Стариков, Бабинов и множество других выдающихся спортсменов.

А форвард Сергей Макаров, по мнению Международной федерации хоккея, вошел в символический состав лучшей шестерки игроков всех времен и народов, наряду с Фетисовым, Харламовым, Третьяком, Сальмингом и Гретцки.


 
 
 

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