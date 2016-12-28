Глава Челябинска подвел итоги 2016 года

28/12/2016 - 12:53 В среду, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции в мэрии глава Челябинска Евгений Тефтелев подвел итоги 2016 года. Градоначальник отметил несколько наиболее ярких событий, а также то, что выполнить не удалось

«Одно из достижений - серьезная работа по ремонту дорог, - прокомментировал мэр. - В следующем году будем продолжать. Второе - комплексные мероприятия по сокращению уплотнительной застройки. Есть ряд примеров, когда мы даже судились с застройщиками. Третье - один из элементов улучшения экологии. Речь о зеленых насаждениях, в том числе там, где неудачно прошла «дорожная революция. Мы много думали о людях, которые оказались в трудной жизненной ситуации, решали эти проблемы. Серьезным достижением муниципалитета был возврат в программу ветхо-аварийного жилья».

Евгений Тефтелев отметил, что не удалось доделать работу по модернизации маршрутной сети, однако первый шаг – составление схемы – уже сделан. Она будет утверждена в течение первого квартала 2017 года. Первый этап реализации намечен на сентябрь.

Параллельно будет вестись работа с федеральным центром по включению Челябинска в федеральную программу по обновлению трамвайного парка. В будущем году градоначальник планирует в рамках этой работы заняться оздоровлением «Челябгортранса», чтобы не допустить банкротства предприятия.

Кроме того, в мэрии продолжат работу по «Реальным делам», планируя также получить деньги по аналогичной федеральной программе софинансирование для внутригородских районов. По словам Тефтелев, 200 миллионов рублей будет выделено на скверы и парки, 500 - на благоустройство дворовых территорий.

Город продолжит выделять деньги на медицину. Мэр напомнил, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о строительстве поликлиники на северо-западе – самом нуждающемся в медицинских учреждениях районе Челябинска.

«Открыли медпункт в Чурилово, - продолжил глава. - Делаем ремонты в 6, 8 и 11 больницах. Формируем кабинеты врачей общей практики – в приоритете, конечно, северо-запад».

Упомянул мэр и про результаты реализации реформы местного самоуправления. «Многие сомневались: как будет работать город с внутригородскими районами? Бюджет у них увеличивается, и результат не заставит себя ждать, - отметил Евгений Тефтелев. - Новое - это хорошо забытое старое. Я с этой системой знаком с советских времен, и поэтому знал, как будут работать районные звенья».

Градоначальник добавил, что было бы неплохо «нагрузить» районные звенья еще большими полномочиями.