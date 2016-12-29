ПРОГНОЗ. Начало январских каникул в Челябинской области будет теплым

Начало января на Южном Урале обещает быть теплым. В дневные часы температура воздуха составит минус 3-5 градусов, возможен небольшой снег.

С 5 января, по прогнозам gismeteo, ожидается похолодание до минус 11-15 градусов, пройдут сильные снегопады. После новогодних каникул днем столбик термометра будет показывать минус 6-10 градусов. Во второй половине месяца ожидаются морозы до минус 15-22 градусов, без существенных осадков. В конце января в регионе будет минус 10-15 градусов, небольшой снег.

Январь – первый месяц нового года. Средняя температура воздуха в январе, по данным челябинского гидрометцентра, составляет минус 15-17 градусов. В теплые годы она повышается до минус 8-9 градусов, в холодные – опускается до минус 26-28 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 2-7 градусов, в Челябинске – плюс 4 градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 42-52 градуса, в Челябинске – минус 48 градусов.

В течение 15-18 дней на всей территории области в январе светит солнце. В северной половине области выпадает 25-33 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 14-19 мм. Средняя продолжительность осадков в январе составляет 124-210 часов. Максимальная продолжительность осадков в городе Челябинске составляет 255 часов.

Январь — середина зимы и начало года. Русские народные названия января — «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы». В январе самым торжественным и одновременно радостным является праздник Рождества Христова (Рождества) и следующие за ним святки с 7 по 17 января. Святки соединили в себе и древние языческие обряды, и христианские.

Наши предки замечали: если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает, то лето будет жарким и сухим. Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай этого года будет хорошим. Если собака растягивается на полу и спит, раскинув лапы, то ожидается теплая погода.