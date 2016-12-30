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Губернатор и спикер Челябинской области поздравили земляков с Новым годом

 
Губернатор и спикер Челябинской области поздравили земляков с Новым годом. Фото Валерия Иванова

30/12/2016 - 11:27 Челябинская область вместе со всей страной готовится к празднованию Нового 2017 года. Этот яркий и веселый праздник отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом. «Мы надеемся, что Новый год подарит нам много хороших, добрых событий, станет временем крупных достижений, откроет новые возможности для каждого из вас, - говорится в поздравлении. - Пусть Новый год откроет череду светлых и радостных дней, и в каждом доме царит мир и достаток, здоровье и счастье, уважение и взаимная поддержка. Цените себя, берегите своих близких, будьте счастливы в каждом мгновении жизни».

К поздравлениям присоединился председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш: «Новогодние дни всегда наполнены особой атмосферой. Это время, когда все собираются за одним столом, чтобы разделить радость успехов, пожелать друг другу всего самого лучшего. Уходящий год был непростым. Каждый из нас на своем рабочем месте делал то, что должен был делать. Я хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за ваши достижения, добрые дела и добрые сердца. Желаю, чтобы вас не оставляла вера в себя, чтобы в вашем доме жила любовь и доброта. Пусть сбудется все, что вы загадаете под бой курантов!»

Ольга Мельчакова
 
 
 

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