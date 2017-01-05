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Православные Челябинской области встречают Рождественский Сочельник

 
Завтра православные Челябинской области встречают Рождественский Сочельник

05/01/2017 - 18:39 6 января, православные отмечают Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды».

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. В Рождественский сочельник до «вечерней звезды» ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Для Сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах — обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти. В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.

В этот день совершаются Царские часы – очень содержательное богослужение, название которого связано с тем, что в Византии на нем непременно присутствовал император. Затем служат Литургию по чину Василия Великого.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинской епархии, вечером 6 января в храмах области состоится рождественское богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

Затем, в ночь с 6 на 7 января, пройдёт главное рождественское богослужение – Божественная литургия по чину Иоанна Златоуста. В кафедральном соборе её совершит правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Во многих церквах утром 7 января совершат ещё одну литургию – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска:

 

Храм

Дата

Время

Богослужение

Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)

6 янв.

8:00

Царские часы. Литургия

17:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Божественная литургия

8:30

Поздняя Литургия

Александро-Невский храм (Алое поле, 1)

6 янв.

8:00

Царские часы. Литургия

17:00

Вечернее богослужение

22:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Божественная литургия

Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)

6 янв.

8:00

Царские Часы. Литургия Василия Великого.

17:00

Вечернее богослужение

22:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Ранняя Литургия

8:30

Поздняя Литургия

Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)

6 янв.

7:00

Царские часы. Литургия

16:45

Вечернее богослужение

23:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Божественная литургия

Свято-Васильевский храм
(проспект Ленина, 6)

6 янв.

8:00

Царские часы. Литургия

17:00

Вечернее богослужение

23:00

Вечернее богослужение (в сокращении) и литургия

7 янв.

7:00

Ранняя Литургия

10:00

Поздняя Литургия

Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)

6 янв.

8:00

Царские Часы. Литургия.

17:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Ранняя Литургия

8:00

Поздняя Литургия

Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Пятая Электровозная, 5 «а»)

6 янв.

8:30

Царские часы. Литургия

17:00

Вечернее богослужение

22:00

Исповедь

7 янв.

Полночь

Литургия

Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)

6 янв.

7:30

Царские часы. Литургия

17:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Ранняя Литургия

9:00

Поздняя Литургия

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)

6 янв.

8:00

Царские часы. Литургия

16:00

Вечернее богослужение

7 янв.

Полночь

Литургия

 

Ольга Мельчакова
 
 
 

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