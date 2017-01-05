Православные Челябинской области встречают Рождественский Сочельник

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. В Рождественский сочельник до «вечерней звезды» ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Для Сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах — обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти. В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.

В этот день совершаются Царские часы – очень содержательное богослужение, название которого связано с тем, что в Византии на нем непременно присутствовал император. Затем служат Литургию по чину Василия Великого.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинской епархии, вечером 6 января в храмах области состоится рождественское богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

Затем, в ночь с 6 на 7 января, пройдёт главное рождественское богослужение – Божественная литургия по чину Иоанна Златоуста. В кафедральном соборе её совершит правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Во многих церквах утром 7 января совершат ещё одну литургию – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Расписание рождественских богослужений в некоторых храмах Челябинска: