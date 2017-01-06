Рождественское послание митрополита Челябинского и Миасского Никодима

«Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры!

«Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы, днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается», – возвещает Церковь, прославляя велие торжество Рождества Христова. Ликует все творение, ибо в мир является «Велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог крепок, Властитель, Начальник мира, Отец будущаго века» (Ис. 9:6), и ангелы воспевают: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2: 14).

О величии сего праздника поучает святитель Лев Римский: «Воссиял для нас день нового искупления, древнего замысла и счастья вечного! Благодаря ежегодному круговороту дней вновь даруется нам Таинство спасения, от начала обещанное, в последние времена исполненное и остающееся с нами во веки» (Слово второе на Рождество Христово).

Рождество Христово – великий дар Творца страждущему под гнетом греха человечеству. На свет является Тот, пришествие Которого возвещал прародителям Сам Бог, о Котором на протяжении столетий благовествовали пророки. «Что это за таинство обо мне? – восклицает святитель Григорий Богослов. – Я получил образ Божий и не сохранил Его, Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и плоть обессмертить» (Слово 38-е. На Богоявление или на Рождество Спасителя).

Рождественские дни – время вспомнить о том, что священный дар жизни нуждается в нашей с вами защите.

Некогда по жестокосердию вифлеемских жителей Дева Мария и старец Иосиф не обрели места, где приклонить главу, и лишь убогая пещера приняла Творца Вселенной (Лк. 2: 7). Ныне же по нашему нерадению и черствости тысячи и сотни тысяч детей уничтожаются еще до рождения.

С радостью и в сердечной простоте и нам надлежит принимать известия о грядущем появлении на свет любого младенца, каким бы несвоевременным оно ни казалось по суетному человеческому расчету. Следует помнить и понимать, что делиться с окружающими своей убежденностью в уникальности и неприкосновенности любой человеческой жизни – призвание каждого христианина.

Воззрим на мудрых волхвов, поспешивших к Родившемуся Спасителю мира, и принесем Господу свои дары – золото веры, ладан молитвы и смирну покаяния. Последуем совету святителя Амвросия Медиоланского, который учит встречать Рождество Христово чистым сердцем и добрыми делами: «Царь наш Христос не требует великолепия одежд, но приверженности души; не смотрит на украшение тела, но зрит на сердце служащих Ему. Потщимся явиться пред Ним искусными в вере, облечёнными милосердием, благоустроенными в образе нашей жизни. Уцеломудрим же заранее сердца наши, очистим совесть, освятим дух, дабы день Рождения Того, Кто родился от Пречистой Девы, был празднуем непорочными Его рабами» (Слово о том, как должно сретать день Рождества Христова).

Паки и паки поздравляю вас, дорогие мои южноуральцы, с великим праздником Рождества Христова! Пусть радость о воплощении Сына Божия освящает всю нашу жизнь, делает твердым и непорочным наше пребывание в евангельской истине и вере православной.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Желаю вам доброго здравия и благоденствия. Молюсь Богу нашему Иисусу Христу, да ниспошлёт Он каждому из вас Свои обильные милости и щедроты. Пусть ваши труды на благо Матери-Церкви и Отечества нашего увенчаются новыми благодатными успехами. Да будет наступивший 2017 год временем мирным и исполненным благости Божией, и пусть взаимная христианская любовь пребывает между нами. Аминь.