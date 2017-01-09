 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака
-18 °C
  • Рваные облака
  • Ветер: ЮВ, 2 м/с
  • Давление: 767 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 84 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году
Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году
В Челябинскую область пришли Васильевские морозы. Фото Валерия Иванова
В Челябинскую область пришли Васильевские морозы
Самое интересное за год: подборка «Урал-пресс-информ»
Самое интересное за год: подборка «Урал-пресс-информ»
Суд обязал снести 11-этажный завод Юрия Карликанова
Суд обязал снести 11-этажный завод Юрия Карликанова
 

Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году

 

09/01/2017 - 15:25 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил стратегические задачи для своих подчиненных на наступивший 2017 год.

Первые поручения глава региона дал на аппаратном совещании с замами и министрами в первый рабочий день нового года, сообщил пресс-секретарь губернатор Дмитрий Федечкин.

В сфере внешнеэкономической деятельности региону предстоит расширить и укрепить связи с Казахстаном, Китаем, Индией и Ираном. Планируется активизировать выставочную деятельность в этих странах. Делегация Челябинской области будет участвовать в «Астана-форуме». В этом году Челябинск примет у себя XIV Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.

Перед минсельхозом поставлена задача довести средства господдержки до аграриев в кратчайшие сроки до начала посевной. Предстоит организовать более детализированное и грамотное распределение форм господдержки селу. Как ранее отмечал Борис Дубровский, что в 2017 году в агро-промышленном комплексе области будут реализованы новые проекты. Предстоит освоить новую систему государственной поддержки. Челябинская область одновременно будет отстаивать те принципы господдержки, которые на деле доказали свою эффективность и востребованность. Региональные механизмы поддержки также остаются в рабочем состоянии.

Министерству экологии предстоит предпринять реальные шаги по формированию свободного тома предельно-допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ). На Госсовете по экологии Борис Дубровский в своем докладе предложил новые инструменты управления качеством воздуха: устанавливать квоту концентраций загрязняющих веществ (ПДВ) для каждого предприятия и для транспортных потоков. За второе будут отвечать муниципалитеты и региональные власти. Они должны определить свои инструменты влияния.

Кроме того, в Год экологии в регионе планируется активизировать переход на новую систему обращения с ТБО. Челябинская область в числе немногих регионов уже утвердила территориальную схему обращения с отходами и готова приступить к конкурсному отбору региональных операторов. Как отметила региональный министр экологии Ирина Гладкова, согласно разработанной схеме, область разделена на 6 кластеров, в каждом из которых будет определен на конкурсной основе региональный оператор.

В культурной и спортивной сфере планируется актуализировать подробный календарь мероприятий, расставив правильные акценты. Так, Челябинску уже не придется принимать у себя финал Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти 10 − 12 марта в ЛД «Уральская молния». Но 5есть большая вероятность, что этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе.

Ирина Поволоцкая
 
 

Главное

Бизнесмен, «заказавший» главу Красноармейского района, назвал обвинение необоснованным
Бизнесмен, «заказавший» главу Красноармейского района, назвал обвинение необоснованным
В Варненском районе четверо погибли, отравившись газом
В Варненском районе четверо погибли, отравившись газом
В школах Миасса до 12 января продлили карантин по гриппу и ОРВИ
В школах Миасса до 12 января продлили карантин по гриппу и ОРВИ
Челябинское отделение «Единой России» возглавил Алексей Малофеев
Челябинское отделение «Единой России» возглавил Алексей Малофеев
В Челябинской области ВАЗ врезался в «ГАЗель», есть погибший
В Челябинской области ВАЗ врезался в «ГАЗель», есть погибший
Сельские женщины – опора госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий
Сельские женщины – опора госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий
Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится в Челябинской области с вероятностью 99%
Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится в Челябинской области с вероятностью 99%
С 2017 года изменились правила взимания платы за общедомовые нужды
С 2017 года изменились правила взимания платы за общедомовые нужды
Первое увольнение 2017 года в правительстве Челябинской области
Первое увольнение 2017 года в правительстве Челябинской области
Челябинский вытрезвитель открыли после новогодних праздников
Челябинский вытрезвитель открыли после новогодних праздников
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска
Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Ситуация на Украине

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования