Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году

Первые поручения глава региона дал на аппаратном совещании с замами и министрами в первый рабочий день нового года, сообщил пресс-секретарь губернатор Дмитрий Федечкин.

В сфере внешнеэкономической деятельности региону предстоит расширить и укрепить связи с Казахстаном, Китаем, Индией и Ираном. Планируется активизировать выставочную деятельность в этих странах. Делегация Челябинской области будет участвовать в «Астана-форуме». В этом году Челябинск примет у себя XIV Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.

Перед минсельхозом поставлена задача довести средства господдержки до аграриев в кратчайшие сроки до начала посевной. Предстоит организовать более детализированное и грамотное распределение форм господдержки селу. Как ранее отмечал Борис Дубровский, что в 2017 году в агро-промышленном комплексе области будут реализованы новые проекты. Предстоит освоить новую систему государственной поддержки. Челябинская область одновременно будет отстаивать те принципы господдержки, которые на деле доказали свою эффективность и востребованность. Региональные механизмы поддержки также остаются в рабочем состоянии.

Министерству экологии предстоит предпринять реальные шаги по формированию свободного тома предельно-допустимых выбросов вредных веществ (ПДВ). На Госсовете по экологии Борис Дубровский в своем докладе предложил новые инструменты управления качеством воздуха: устанавливать квоту концентраций загрязняющих веществ (ПДВ) для каждого предприятия и для транспортных потоков. За второе будут отвечать муниципалитеты и региональные власти. Они должны определить свои инструменты влияния.

Кроме того, в Год экологии в регионе планируется активизировать переход на новую систему обращения с ТБО. Челябинская область в числе немногих регионов уже утвердила территориальную схему обращения с отходами и готова приступить к конкурсному отбору региональных операторов. Как отметила региональный министр экологии Ирина Гладкова, согласно разработанной схеме, область разделена на 6 кластеров, в каждом из которых будет определен на конкурсной основе региональный оператор.

В культурной и спортивной сфере планируется актуализировать подробный календарь мероприятий, расставив правильные акценты. Так, Челябинску уже не придется принимать у себя финал Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти 10 − 12 марта в ЛД «Уральская молния». Но 5есть большая вероятность, что этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе.