 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака
-18 °C
  • Рваные облака
  • Ветер: ЮВ, 2 м/с
  • Давление: 767 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 84 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году
Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году
В Челябинскую область пришли Васильевские морозы. Фото Валерия Иванова
В Челябинскую область пришли Васильевские морозы
Самое интересное за год: подборка «Урал-пресс-информ»
Самое интересное за год: подборка «Урал-пресс-информ»
Суд обязал снести 11-этажный завод Юрия Карликанова
Суд обязал снести 11-этажный завод Юрия Карликанова
 

В Челябинскую область пришли Васильевские морозы

 
В Челябинскую область пришли Васильевские морозы. Фото Валерия Иванова

09/01/2017 - 09:40 В ночь на девятое января 2017 года в Челябинскую область пришли суровые Васильевские морозы. Васильевские морозы по народному календарю наступают с 7 по 14 января. Они приходят на смену рождественским.

В этом году рождественские морозы обошли регион стороной, а Васильевские не заставили себя ждать. По данным Челябинского Гидрометцентра, 9 января утром в Челябинске было минус 32 градуса. Днем синоптики обещают минус 15-17 градусов, по области – минус 13-18 градусов, на крайнем юге и западе – минус 8-13 градусов. Ветер северный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Морозы на фоне высокого атмосферного давления формируют спастический тип погоды. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими бронхо-легочными заболеваниями, в том числе астмой, следует быть особенно внимательными при выходе из теплого помещения на мороз.

Традиционными рождественскими (васильевскими) считаются морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 20 градусов, суровыми синоптики считают морозы ниже минус 30 градусов (ночью в районе минус 40 градусов).

Васильевские морозы наблюдаются в среднем один раз в два-три года, но повторяемость суровых морозов гораздо реже - один раз в 13-14 лет. Самая холодная погода со средней температурой воздуха минус 37.8 градуса зафиксирован 13 января 1927 года. Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, после 2000 года таких случаев в области не зафиксировано.

Обычно Васильевские морозы длятся один-три дня, но в 1940 году они продолжались 14 дней и были самыми продолжительными за весь период наблюдений. Самая же холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 градуса отмечалась 13 января 1927 года.

Ирина Поволоцкая
 
 

Главное

Бизнесмен, «заказавший» главу Красноармейского района, назвал обвинение необоснованным
Бизнесмен, «заказавший» главу Красноармейского района, назвал обвинение необоснованным
В Варненском районе четверо погибли, отравившись газом
В Варненском районе четверо погибли, отравившись газом
В школах Миасса до 12 января продлили карантин по гриппу и ОРВИ
В школах Миасса до 12 января продлили карантин по гриппу и ОРВИ
Челябинское отделение «Единой России» возглавил Алексей Малофеев
Челябинское отделение «Единой России» возглавил Алексей Малофеев
В Челябинской области ВАЗ врезался в «ГАЗель», есть погибший
В Челябинской области ВАЗ врезался в «ГАЗель», есть погибший
Сельские женщины – опора госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий
Сельские женщины – опора госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий
Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится в Челябинской области с вероятностью 99%
Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится в Челябинской области с вероятностью 99%
С 2017 года изменились правила взимания платы за общедомовые нужды
С 2017 года изменились правила взимания платы за общедомовые нужды
Первое увольнение 2017 года в правительстве Челябинской области
Первое увольнение 2017 года в правительстве Челябинской области
Челябинский вытрезвитель открыли после новогодних праздников
Челябинский вытрезвитель открыли после новогодних праздников
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска
Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Ситуация на Украине

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования