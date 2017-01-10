В школах и организациях допобразования Челябинска с 11 января вводится карантин

10/01/2017 - 15:23 С 11 января будет приостановлен учебный процесс во всех школах с 1 по 11 класс и организациях дополнительного образования Челябинска в связи с неблагополучной ситуацией по гриппу и ОРВИ. Соответствующее решение принято на состоявшемся 10 января заседании городского штаба.

По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент эпидпорог превышен на 38% по всем возрастным группам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, карантин продлится по 14 января включительно. В пятницу, 13 января, будет проведено еще одно заседание, на котором примут решение о необходимости продления карантина или о возобновлении учебного процесса.

Образовательные учреждения Челябинска должны были выйти с каникул поочередно в период с 9 по 16 января. Часть школ города должны были приступить к занятиям в прошлый понедельник. Но из-за мороза уроки были отменены. Сегодня некоторые школы возобновили учебный процесс, но уже с завтрашнего дня школьники перейдут на дистанционное обучение.

Как уже сообщало агентство, в настоящий момент закрыты на карантин школы Магнитогорска (по 16 января включительно) и школы Миасса (по 11 января).