Руководство челябинского областного аптечного склада закупило продукцию на 1,7 миллиарда у родственника

11/01/2017 - 16:59 Активисты челябинского регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обнаружили сомнительную госзакупку: компания «Областной аптечный склад» без торгов закупила лекарства на 1,7 миллиарда рублей у предприятия, принадлежащего жене директора по развитию государственной организации.

Четыре лота о закупках медицинской продукции (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях) были размещены в конце декабря 2016 года на сайте госзакупок. Продукцию заказали у единственного поставщика.

«Особенность ситуации в том, что исполнителями контрактов Областной аптечный склад выбрал две челябинские компании, которые, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, на 100% принадлежат жене директора по развитию бизнеса АО «Областной аптечный склад», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов. - Таким образом, просматриваются признаки наличия конфликта интересов, личной заинтересованности представителя государственной компании. Соответственно, эксперты ОНФ подозревают наличие нарушения федерального антикоррупционного законодательства. Стоит отметить, что это не единственные примеры сотрудничества обеих фирм с государственной компанией, правда, суммы были в разы меньше».

Мониторинг закупок склада в 2016 году показал, что было заключено 303 контракта, и большая часть – у того самого поставщика и без торгов, которые позволяют сэкономить бюджет путем выявления оптимальной конкурентной стоимости товара или услуги.

Учитывая, что «Областной аптечный склад» является государственной компанией, на 100% принадлежащей Челябинской области, «фронтовики» намерены сообщить о сложившейся ситуации учредителю организации – министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области. Также общественники направят обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку на наличие конфликта интересов в деятельности руководства государственной организации.