Ушел из жизни фронтовик, почетный гражданин Челябинска Евгений Куракин

11/01/2017 - 10:44 Почетный гражданин Челябинска Евгений Федорович Куракин скончался на 92-ом году жизни сегодня утром, 11 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Евгений Куракин был партийным и хозяйственным руководителем, участником Великой Отечественной войны. Также он участвовал в освоении целинных земель в Челябинской области. Работал секретарем Челябинского (сельского) обкома КПСС. С 1973 по 1988 гг. – председатель Челябинского облисполкома Совета народных депутатов. Возглавлял городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.