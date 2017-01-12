День российской прессы: Борис Дубровский пообещал журналистам госпремию и гранты

12/01/2017 - 17:56 В этом году в Челябинской области появится государственная премия в сфере журналистики, которая станет ежегодной. Кроме того, областные власти с этого года введут в практику грантовую поддержку местных средств массовой информации. Этими новостями сегодня, 12 января, порадовал журналистское сообщество губернатор Челябинской области Борис Дубровский на торжественном приеме, посвященном Дню российской прессы.

«День печати – праздник общий для газетчиков, работников радио, телевидения, Интернет-изданий, полиграфистов. Именно вашему сообществу люди благодарны за возможность оперативно получать интересную, полезную и, достоверную информацию, –подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – В этом году у нас будет много точек для сотрудничества. Календарь событий формируется и будет насыщенный во всех сферах, и прежде всего, в экономике, культуре, спорте, международных связях. Отдельный блок в информационной повестке будет связан с мероприятиями в рамках Года экологии».

На традиционный губернаторский прием ко Дню российской печати были приглашены более 150 человек: представители средств массовой информации городов и районов Челябинской области, ветераны журналистики, руководители СМИ. Торжественная часть не затянулась: были награждены журналисты, отличившиеся в прошлом году, был сделан снимок на память с губернатором и общение продолжилось на фуршете в неформальной обстановке.