«Администрация не заплатила»: в Калининском районе Челябинска демонтировали детскую площадку

13/01/2017 - 16:55 Жителям дома на улице Набережной,1 в Калининском районе Челябинска преподнесли своеобразный подарок к старому Новому году: утром во двор приехали подрядчики и демонтировали детскую площадку, которая простояла всего два месяца.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» жительница дома Галина Бердникова, проблема с дворовой территорией назрела давно. Раньше детям с улицы Набережной совершенно негде было играть: во дворе одиноко стоял столик и лавочка – любимое место времяпровождения для местных алкоголиков.

«В прошлом году мне позвонили из местного Совета ветеранов и сказали: есть инициатива от районного депутата Евгении Глуховой на постройку детской площадки, - рассказала Галина Бердникова. – Надо собрать подписи. Мы все, конечно, обрадовались. Подписи я сама лично собирала, обошла каждую квартиру. Мамочки были очень рады. Мы думали, что площадку установят летом, до выборов. Но выборы прошли, и мы подумали – всё, теперь точно не установят. Однако в октябре сюда стянулись люди, и в начале ноября, когда уже первые заморозки пошли, площадка появилась. Привезли горку, карусели, качели, песочницу, всё огородили. Даже две скамейки для стариков установили. И мы воспаряли духом».

Но в старый Новый год все пошло по-старому: утром 13 января приехали строители и начали демонтаж объектов. Неравнодушные жильцы поинтересовались у мужчин, с чем связаны их работы. Строители представились сотрудниками фирмы подрядчика, который устанавливал площадку, и объяснили, что администрация Калининского района не расплатилась за детскую площадку, вследствие чего решено было ее демонтировать. Уже к вечеру во дворе осталось только ограждение.

«Сказали, что площадка стоит 7 миллионов, - уточнила Галина Бердникова. – Нам таких денег, конечно, не собрать, но, если бы нам сказали заранее, мы бы, может, сами на что-то скинулись. Дети остались без всего. Голая площадка. А накануне я слышала, что Калининскому району выделили 100 миллионов на дворы. Думала, наш двор на эти деньги сделали, еще какие-то, наверное, еще сделают. Почему так получилось, я не понимаю».

Получить оперативный комментарий от администрации Калининского района не удалось. Агентство будет следить за развитием событий.