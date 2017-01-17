Сегодня Челябинской области исполнилось 83 года

17/01/2017 - 10:36 Сегодня, 17 января, исполняется 83 года со дня образования Челябинской области. В этот день в 1934 годы было подписано постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета «О разделении Уральской области», который считается официальным «свидетельством о рождении» региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил жителей региона с праздником. «Челябинская область – наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором ты живешь», – говорится в поздравлении главы региона.

Южноуральцы гордятся своим краем: его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, глубокими культурными традициями. «Важно ценить мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и ежедневно преумножать его», - подчеркнул губернатор.

Сегодня Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов РФ. Площадь территории области составляет 88,5 тысячи квадратных километров.

Богатые природные ресурсы региона, прежде всего залежи железных и медных руд, сделали Южный Урал центром развития промышленности. Первый в России металлургический завод, получивший мировую известность, появился на южноуральской земле. Каслинский завод архитектурно-художественного литья был построен в 1745 году. Мировую славу снискал Златоуст, где зародилось и в дальнейшем получило развитие искусство украшения холодного оружия – знаменитая златоустовская гравюра на стали.

Своего расцвета промышленное производство на Южном Урале достигло в 30-х годах прошлого века. В эпоху индустриализации были построены гиганты отечественной металлургии и машиностроения – Челябинский тракторный завод и Магнитогорский металлургический комбинат; открыто первое в стране предприятие по производству никеля, освоен выпуск ферросплавов.

Производственный потенциал области многократно приумножила Великая Отечественная война. В этот период в область было эвакуировано свыше 200 предприятий, а в годы войны Челябинск впервые стал городом-миллионником.

Еще до окончания Великой Отечественной на родине физика-атомщика Игоря Курчатова началось строительство ядерного щита нашего государства. В Челябинской области и по сей день создаются технологии ракетостроения и космической отрасли, существует не имеющее аналогов в мире атомное производство.

Челябинская область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. На её территории располагается одно из крупнейших в мире Саткинское месторождение магнезитов, крупнейшее в Европе Коелгинское месторождение белых мраморов, единственное в России месторождение каолиновых глин для производства тонкой керамики, фарфора и фаянса, одно из крупнейших месторождений медно-порфировых руд в России, на базе которого построен Михеевский горно-обогатительный комбинат.

Южный Урал известен и благодаря своей живописной природе и достопримечательностям. Это национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», старейшая из действующих в России электростанций «Пороги», найденное во время археологических раскопок поселение эпохи средней бронзы Аркаим; Игнатиевская пещера, на стенах которой сохранились рисунки древних людей, остров Веры и многие другие уникальные объекты.