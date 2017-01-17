 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Незначительная облачность, туман, дым
-22 °C
  • Незначительная облачность, туман, дым
  • Ветер: ЮЮВ, 2 м/с
  • Давление: 774 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 76 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинской области создан оперативный штаб по НМУ. Фото Валерия Иванова
В Челябинской области создан оперативный штаб по НМУ
Борис Дубровский проинспектирует муниципалитеты и даст поручения главам
Борис Дубровский проинспектирует муниципалитеты и даст поручения главам
Вторая сторона конфликта: оптимизм насчет будущего «Полета» разделяют не все
Вторая сторона конфликта: оптимизм насчет будущего «Полета» разделяют не все
Максим Шушарин: «План по рождению шахматных чемпионов область перевыполнила на 2000 лет вперед»
Максим Шушарин: План по рождению шахматных чемпионов область перевыполнила на 2000 лет вперед
 

Сегодня Челябинской области исполнилось 83 года

 
Сегодня Челябинской области исполнилось 83 года. Фото Валерия Иванова

17/01/2017 - 10:36 Сегодня, 17 января, исполняется 83 года со дня образования Челябинской области. В этот день в 1934 годы было подписано постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета «О разделении Уральской области», который считается официальным «свидетельством о рождении» региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил жителей региона с праздником. «Челябинская область – наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором ты живешь», – говорится в поздравлении главы региона.

Южноуральцы гордятся своим краем: его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, глубокими культурными традициями. «Важно ценить мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и ежедневно преумножать его», - подчеркнул губернатор.

Сегодня Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов РФ. Площадь территории области составляет 88,5 тысячи квадратных километров.

Богатые природные ресурсы региона, прежде всего залежи железных и медных руд, сделали Южный Урал центром развития промышленности. Первый в России металлургический завод, получивший мировую известность, появился на южноуральской земле. Каслинский завод архитектурно-художественного литья был построен в 1745 году. Мировую славу снискал Златоуст, где зародилось и в дальнейшем получило развитие искусство украшения холодного оружия – знаменитая златоустовская гравюра на стали.

Своего расцвета промышленное производство на Южном Урале достигло в 30-х годах прошлого века. В эпоху индустриализации были построены гиганты отечественной металлургии и машиностроения – Челябинский тракторный завод и Магнитогорский металлургический комбинат; открыто первое в стране предприятие по производству никеля, освоен выпуск ферросплавов.

Производственный потенциал области многократно приумножила Великая Отечественная война. В этот период в область было эвакуировано свыше 200 предприятий, а в годы войны Челябинск впервые стал городом-миллионником.

Еще до окончания Великой Отечественной на родине физика-атомщика Игоря Курчатова началось строительство ядерного щита нашего государства. В Челябинской области и по сей день создаются технологии ракетостроения и космической отрасли, существует не имеющее аналогов в мире атомное производство.

Челябинская область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. На её территории располагается одно из крупнейших в мире Саткинское месторождение магнезитов, крупнейшее в Европе Коелгинское месторождение белых мраморов, единственное в России месторождение каолиновых глин для производства тонкой керамики, фарфора и фаянса, одно из крупнейших месторождений медно-порфировых руд в России, на базе которого построен Михеевский горно-обогатительный комбинат.

Южный Урал известен и благодаря своей живописной природе и достопримечательностям. Это национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», старейшая из действующих в России электростанций «Пороги», найденное во время археологических раскопок поселение эпохи средней бронзы Аркаим; Игнатиевская пещера, на стенах которой сохранились рисунки древних людей, остров Веры и многие другие уникальные объекты.


 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Грипп
Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска
Проблемы общественного транспорта в Челябинске

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования