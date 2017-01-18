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В Челябинской области создан оперативный штаб по НМУ

 
В Челябинской области создан оперативный штаб по НМУ. Фото Валерия Иванова

18/01/2017 - 10:36 В Челябинской области при Главном управлении МЧС России развернут и работает оперативный штаб по мониторингу и координации действий в период неблагоприятных метеорологических условий.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС области, за сутки на телефоны ЕДДС муниципальных образований поступило 64 обращений граждан для уточнения информации по НМУ. Поступило 36 звонков из Челябинска, 20 из Копейска, по три из Коркино и Магнитогорска и два из Карабаша.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют три подвижные лаборатории от областного министерства экологии, Специализированной пожарно-спасательной части и Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона и 26 стационарных постов: Челябинского Гидрометцентра – 13, управления Роспотребнадзора области – 7; терминальные комплексы ОКСИОН - 6.

Для подвижных лабораторий определены точки проведения забора проб воздуха. ПО жалобам граждан проводится адресные замеры ПДК.

Челябинский Гидрометцентр ежесуточно контролирует предельно допустимую концентрацию СО2 в Челябинске, Сатке, Карабаше, Троицке, Коркино, Магнитогорске.


 
 
 

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