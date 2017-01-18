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Власти: Циклон очистит воздух в Челябинской области к пятнице, а пока носите маски

 
Власти: Циклон очистит воздух в Челябинской области к пятнице, а пока носите маски

18/01/2017 - 15:50 Все крупные промышленные предприятия Челябинской области отчитались о выполнении мероприятий, которые предписано им осуществлять в период неблагоприятных метеорологических условий. Но южноуральцы не ощутили улучшения экологической ситуации. Пока только циклон может помочь развеять смог и неприятный запах в регионе.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов, первый сигнал о неблагоприятных метеоусловиях в этом году был получен еще 9 января, но из-за ветра 10-11 вредные вещества начали рассеиваться. С 12 января ситуация ухудшилась и продолжается до настоящего момента. С 16 января в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино был повышен уровень опасности НМУ до второй степени. Предприятиям был предписано выполнить все рекомендованные в таких случаях мероприятия.

«Крупные предприятия, с которыми работало минэкологии, отчитались, что мероприятия выполнили, но дышать все равно нечем», – отметил Олег Климов. По его словам, в четверг, 19 января, на территорию области приходит циклон и к пятнице воздух очистится. «Но это природное, а фактически остановить заводы сегодня никто не может», - посетовал вице-губернатор.

Он пояснил, что при действующей модели управления качеством воздуха существенно изменить ситуацию невозможно. Губернатор Борис Дубровский на Госсовете, который продел в декабре в Москве, внес предложения по изменению модели. «Мы считаем, что это в какой-то временной период позволит нам по-другому реагировать. На сегодня практически все основные загрязнители находятся под федеральным надзором и даже зайти туда наши представители минэкологии не могут. Мы смотрим бумаги и получаем доклады, что выполнены мероприятия», - рассказал Олег Климов.

Борис Дубровский предложил устанавливать квоту концентраций загрязняющих веществ (предельно допустимые выбросы вредных веществ) для каждого предприятия и для транспортных потоков. За второе будут отвечать муниципалитеты и региональные власти. Они должны определить свои инструменты влияния.

Олег Климов также уточнил, что неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе, бывают везде и привел в пример недавнюю ситуацию в Китае. Южноуральцам он рекомендовал в периоды НМУ минимизировать время пребывания на воздухе, закрывать окна, носить маску и снижать физическую нагрузку.

Любовь Юрина
 
 
 

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