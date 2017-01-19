Александр Берестов: Выращивать умеем, надо учиться продавать

19/01/2017 - 15:09 Сегодня, 19 января, состоялось первое в этом году заседание аграрного комитета Законодательного собрания Челябинской области. Члены комитета рассмотрели четыре вопроса – об импортозамещении в сельском хозяйстве, направления поддержки сельхозпроизводителя, отчет о работе в минувшем году и перспективах на первое полугодие 2017 года.

Если говорить коротко, то обеспеченность Южного Урала сельхозпродукцией сегодня можно считать вполне благополучной. В настоящее время Челябинская область полностью обеспечивает себя продуктами животноводства, птицеводства, рыбоводства, растениеводства. Правда, молочную продукцию частично приходится ввозить из других регионов, поскольку собственное производство обеспечивает лишь 68 процентов от общего потребления. Хромают также тепличные хозяйства, которые производят лишь 58 процентов от необходимого производства, и мясное скотоводство (57 процентов).

Во многом позитивные тенденции в сельском хозяйстве области связаны с общей экономической ситуацией в стране. И дело даже не только и не столько в экономических санкциях, объявленных Западом в отношении России. Падение рубля два года назад сделало импорт нерентаблельным: те же польские яблоки или израильские апельсины при одинаковом качестве стоят в два-три раза дороже российских.

Не случайно поэтому импортная сельхозпродукция на прилавках магазинов сменилась отечественной: если три года назад Россия завозила продуктов на 50 миллиардов рублей, то в 2016 году – всего на 20. И такая тенденция сохраняется.

Два последних года крестьянам помогает еще и погода. Так, земледельцы Челябинской области в 2016 году собрали зерна на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. Впрочем, эта сторона медали имеет и обратную сторону. Мало просто вырастить и собрать урожай, необходимо его еще переработать и продать.

«Переработка того же зерна в области сегодня стагнирует, – констатировал председатель комитета по аграрной политике ЗСО Александр Берестов. – А значит, его меньше продается за границу. В итоге это ударяет по крестьянам, которые недополучают вложенные средства и прибыль. И это касается не только зерна, но также и молока, и мяса. Сейчас открылись возможности продавать нашу сельхозпродукцию и в Америку, и в Германию, и в Китай. Пусть небольшими партиями пока, но двери открылись, и это надо развивать. Поэтому важно продавать не голое сырье, а готовые продукты переработки».

Не могли обойти участники дискуссии и вопросы финансирования сельского хозяйства. Нынешние кредиты для ведения хозяйства под 19 процентов годовых – это просто беспредел. Члены комитета согласились, что подход к кредитам для крестьян должен быть гибким. Например, для слабых и начинающих хозяйств, которые находятся в зоне особого риска, возможно и стоит оставить ставку на уровне 18-19 процентов, однако для стабильных сельхозпредприятий ее следует понизить хотя бы до 14-15 процентов, а для сильных и вовсе сделать не более 11 процентов годовых.

Говоря об импортозамещении, присутствующие особое внимание уделили вопросам технической оснащенности аграриев региона. На сегодняшний день в Челябинской области работают лишь четыре предприятия по сборке уборочной и посевной техники, при этом нет ни единого, которое занималось бы изготовлением запчастей. А они, запчасти, выходят из строя на комбайнах гораздо быстрее, чем на легковых автомобилях.

И заняться, наконец, обучением крестьян. Не только читать и писать, но и современно думать и действовать. «Часто сталкиваемся с такой ситуацией: есть у человека силы и желание заняться сельхозпроизводством, но знаний не хватает. Он берется за дело по наитию, без опыта и знаний. На Западе для этого существуют сотни консалтинговых компаний, которые подсказывают и направляют фермерский бизнес. Значит, надо и нам перенимать передовые знания и опыт», – обозначил проблему Александр Берестов.

В настоящее время на федеральном уровне разработана программа реализации мероприятий по импортозамещению до 2025 года. Основное внимание в программе уделяется получению семян высших репродукций, племенной продукции, производству высококачественных кормов, добавок и лекарств для животных, производство пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, многое другое. И в этом – путь к возвращению россиян к земле.

Любопытной темой прозвучал на собрании вопрос о садоводстве. Как считают члены комитета, через 10-15 лет частным возделыванием приусадебных хозяйств будет заниматься значительно меньше людей, чем сегодня, поскольку нынешняя молодежь имеет совсем иные приоритеты. Тем не менее витамины и фрукты полезны всем. Поэтому в сельском хозяйстве будет востребована продукция промышленного садоводства – те же клубника, облепиха, смородина, малина. Стало быть, закладывать основу будущих выгодных аграрных предприятий необходимо уже сейчас. Вырубленные под жилые застройки сады надо в кратчайшие сроки восстановить на новых землях. Тем более что плодородных, но брошенных земель в Челябинской области предостаточно. Теперь пора вернуть их в сельхозоборот.

Сегодня в России сельхознаселение в среднем составляет до 40 процентов, основной отток молодежи в города существенно сократился. Отсюда задача – обеспечить молодое поколение достойной работой и высоким заработком. Условия для этого имеются. На эти цели в сельское хозяйство Южного Урала в 2017 году выделено 4,24 миллиарда рублей, причем уже сейчас, в середине зимы, грядущие весенне-посевные работы уже обеспечены на 80 процентов.

Словом, успехи последних двух лет должны стать для аграриев не целью, а промежуточными итогами работы для полной сельхознезависимости региона и страны в целом.