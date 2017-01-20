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В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».

 
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».

20/01/2017 - 15:28 В Челябинске пройдет конкурс «Хочу быть моделью. 35+». Это новый проект имидж-клуба «Светлана», рассчитанный на обычных женщин — педагогов, врачей, бизнес-леди, домохозяек, которые не боятся экспериментировать, меняться. Подготовка участниц началась в декабре. Финальное дефиле состоится 14 февраля в Изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит».

Среди занятий, включенных в программу обучения, — психология, коррекция осанки, фотопозирование, составление гардероба, основы рационального питания, макияж. Каждую неделю проходят мастер-классы, встречи с дизайнерами одежды, которые помогают найти собственный стиль, подчеркнуть индивидуальность, грамотно провести семейный шопинг. Полезный опыт дают также фотосессии и интервью: за конкурсантками «следит» съемочная группа канала СТС-Челябинск, не давая расслабиться ни на минуту.

Информации много, задачи усложняются. А перемены и красота, как выяснилось, начинаются с тренировки правильной походки.

«Никогда не думала, что с помощью физических упражнений можно поменять выражение лица, свою улыбку, отношение к жизни, — говорит корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» мама двух дочерей, руководитель компании Анна Абрамова. —Сначала был шок, но постепенно привыкаю, меняю привычки. Еду в машине — спину выпрямляю, плечи опускаю. Захотелось одеться по-другому — стиль поменяла. До финала еще месяц, но уже сейчас чувствую, что я — другая.

Внешние изменения замечают близкие и коллеги. Еще важнее, что происходит внутренняя перезагрузка, которую обещали специалисты».

«Женщина всю жизнь модель — это мое глубочайшее убеждение,— говорит автор проекта, директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко. — Независимо от роста и комплекции она должна иметь красивую осанку, ходить на каблуках, быть ухоженной дома и на работе. Понятно, что на неделю высокой моды в Париж она не поедет. Но в театр, в гости, ресторан она пойдет. В 50 жизнь не заканчивается. И, как бы к вам не обращались, — мама или бабушка — вы можете быть красивой и востребованной». 

Татьяна Марьина

Фото

В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».
 
 

Это так здорово, когда

Aнастасия 20/01/2017 - 17:26.

Это так здорово, когда столько позитива исходит от преподавателей, телеведущих и команды девочек!!!На проекте царит атмосфера сказки, ведь это чудо, когда столько интересных, самодостаточных людей меняются не только внешне, но и внутренне!!!Зима приобретает весенние краски, а волшебство происходит в наших сердцах!!!

Этот проект для меня, как

Гость 20/01/2017 - 16:23.

Этот проект для меня, как глоток свежего воздуха! Участие в нем стало значимым событием для меня. Я очарована преподавателями проекта имидж-клуба «Светлана» и участницами проекта. Я каждый раз с нетерпением жду выходных, чтобы вновь прийти на занятия и увидеть своих любимых девочек)))

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