В Челябинске впервые пройдет конкурс «Хочу быть моделью.35+».

20/01/2017 - 15:28 В Челябинске пройдет конкурс «Хочу быть моделью. 35+». Это новый проект имидж-клуба «Светлана», рассчитанный на обычных женщин — педагогов, врачей, бизнес-леди, домохозяек, которые не боятся экспериментировать, меняться. Подготовка участниц началась в декабре. Финальное дефиле состоится 14 февраля в Изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит».

Среди занятий, включенных в программу обучения, — психология, коррекция осанки, фотопозирование, составление гардероба, основы рационального питания, макияж. Каждую неделю проходят мастер-классы, встречи с дизайнерами одежды, которые помогают найти собственный стиль, подчеркнуть индивидуальность, грамотно провести семейный шопинг. Полезный опыт дают также фотосессии и интервью: за конкурсантками «следит» съемочная группа канала СТС-Челябинск, не давая расслабиться ни на минуту.

Информации много, задачи усложняются. А перемены и красота, как выяснилось, начинаются с тренировки правильной походки.

«Никогда не думала, что с помощью физических упражнений можно поменять выражение лица, свою улыбку, отношение к жизни, — говорит корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» мама двух дочерей, руководитель компании Анна Абрамова. —Сначала был шок, но постепенно привыкаю, меняю привычки. Еду в машине — спину выпрямляю, плечи опускаю. Захотелось одеться по-другому — стиль поменяла. До финала еще месяц, но уже сейчас чувствую, что я — другая.

Внешние изменения замечают близкие и коллеги. Еще важнее, что происходит внутренняя перезагрузка, которую обещали специалисты».

«Женщина всю жизнь модель — это мое глубочайшее убеждение,— говорит автор проекта, директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко. — Независимо от роста и комплекции она должна иметь красивую осанку, ходить на каблуках, быть ухоженной дома и на работе. Понятно, что на неделю высокой моды в Париж она не поедет. Но в театр, в гости, ресторан она пойдет. В 50 жизнь не заканчивается. И, как бы к вам не обращались, — мама или бабушка — вы можете быть красивой и востребованной».