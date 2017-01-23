Дубровский о НМУ: На бумаге все положительно, по факту - кризис существующей системы контроля воздуха

Как уже сообщало агентство, Челябинская область более семи дней находилась во власти неблагоприятных метеорологических условий первой и второй степени опасности. Смог и удушающий химический запах в течение 10 дней поселились в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Копейске и ближайших к ним поселениях.

Сегодня, 23 января, вице-губернатор Олег Климов доложил губернатору о действиях контрольно-надзорных органов в период неблагоприятных метеоусловий.

«Наибольшие превышения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе были отмечены в Челябинске, Карабаше и Магнитогорске», - рассказал Олег Климов. По его словам, все предприятия были уведомлены об НМУ, лаборатория проводила отборы проб воздуха, надзорные ведомства совместно с минэкологии организовывали внеплановые проверки предприятий. Вице-губернатор рассказал, что в ходе проведенных проверок было выявлено достаточно большое количество незарегистрированных источников выбросов.

«По итогам существенных нарушений по выполнению мероприятий НМУ не обнаружено», - отчитался Олег Климов. «В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе «прелести», которые сопровождают это явление», - подчеркнул Борис Дубровский, выслушав доклад своего заместителя. Глава региона отметил, что все предприятия благополучно отчитались о выполнении мероприятий, предписанных к исполнению в такие периоды, и вроде как сократили выбросы и приостановили ряд производств. И на бумаге все выглядит замечательно. Однако, на деле все оказывается далеко не радужно. «По факту мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха», –подчеркнул Борис Дубровский.

О необходимости перестройки всей системы контроля шла речь на совещании, которое провел в Челябинске начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков с надзорными органами и представителями крупных предприятий-загрязнителей. На встрече говорилось о необходимости квотирования, введения сводных расчетов, чтобы замеры проводились в жилой зоне.

Олег Климов предложил активизировать проверки и рейды при неблагоприятном прогнозе синоптиков, ввести запрет на передвижение большегрузного автотранспорта и усилить работу надзорных подразделений. Главы муниципалитетов совместно с минэкологии проработают по каждому обнаруженному незарегистрированному источнику выбросов. «До появления у региональных властей реальных законодательных механизмов будем пробовать профилактические меры», – подчеркнул Олег Климов.