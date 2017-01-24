Инженеры и переводчики: проректоры челябинских вузов рассказали о спросе на специальности и ценах на обучение

24/01/2017 - 18:27 В Челябинской области возрос спрос на получение технического образования: существенно больше заявок от бывших школьников поступает на инженерные специальности. Кроме того, продолжает расти интерес к иностранным языкам. Куда пойти учиться и во сколько это обойдется? На эти вопросы накануне Татьяниного дня отвечали проректоры ведущих южноуральских вузов на пресс-конференции во вторник, 24 января.

Как отметила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко, спрос на получение инженерно-технического образования возрос на 3,7%. «Это оправдано, - подчеркнула замминистра. –На сегодняшний день нашему промышленному региону требуются специалисты такого профиля».

На данный момент в регионе обучаются около 140 тысяч студентов. Однако специалисты отмечают тревожную тенденцию: многие «медалисты», победители олимпиад, набирающие наибольшее количество баллов на ЕГЭ, по сравнению со сверстниками, все чаще предпочитают обучаться в столичных вузах, уезжая из Челябинской области. Регион в этом не заинтересован, поскольку теряет прекрасных будущих специалистов – с экономической точки зрения это не выгодно. Поэтому сейчас вузы Южного Урала заинтересованы в улучшении престижа и создании максимально комфортных условий для обучения студентов.

Впрочем, по словам Елены Зайко, в области растет спрос не только на высшее, но и на среднее профессиональное образование. Конкурс с каждым годом растет, соответственно, повышается «качество» специалистов на выпуске. Школьники предпочитают поступать в колледжи и техникумы при вузах – это дает студентам дополнительные гарантии на получение высшего образования и повышение квалификации. «Растет спрос на этот сегмент, - комментирует Елена Зайко, - Поступать в колледжи и техникумы гораздо проще – не нужно сдавать ЕГЭ, требуется принести только заявление и аттестат. Мы на данный момент около 16 тысяч школьников принимаем в систему среднего профессионального образования. Немаловажную роль сыграл закон об отсрочке от прохождения службы в армии для студентов колледжей и техникумов».

Проректоры вузов утверждают, что ценник на высшее образование для первокурсников в 2017 году повысится, но незначительно – в пределах уровня инфляции. Соответствующее указание поступило из Министерства образования России. Однако, как отметил директор Челябинского филиала академии госслужбы при президенте РАНХиГС Сергей Зырянов, в 2017 году минимальная стоимость бюджетных мест бакалавров вырастет на 26 тысяч рублей в соответствии с указанием того же минобра. Мера принимается для повышения качества образования. «Соответственно, те специальности, которые имеют бюджетные места, обязаны увеличивать эти планки, - уточнил он. – Пока однозначного решения нет, будем ждать документ».

Проректоры отметили, что сохранят в новом году то же количество бюджетных мест, что было в предыдущих. Ценник на общежития также не вырастет, как отмечают в большинстве челябинских институтов, но при этом уточняют, что на эту цифру влияет непосредственно вуз, а не министерство образования. Соответственно, только администрация учебного заведения определяет, сколько студент должен платить за проживание в комнате.

Среди перспективных и популярных направлений в образовании проректоры назвали несколько профильных специальностей. Например, по словам проректора медакадемии ЮУГМУ Любови Рассохиной, стабильно растет спрос на получение специальности стоматолога и фармацевта, тем более, что в 2016 году на этих направлениях вновь появились бюджетные места. Традиционно много студентов поступают на лечебный факультет и в педиатрию. Новое направление – клиническая психология. Специалисты полагают, что обучение данной науке будет гораздо интереснее на базе медицинского вуза, нежели социально-гуманитарного. «Мы проводим дни открытых дверей специально для школьников, - рассказала Любовь Рассохина. – Хотелось бы, чтобы дети шли учиться на врачей по собственному желанию, а не по направлению родителей. Хочется, чтобы это был выбор школьников».

По словам проректора по учебной работе Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета ЮУрГГПУ(бывший ЧГПУ), Марины Потаповой, много абитуриентов приходят поступать на учителей начальных классов, что, несомненно, радует преподавателей. «Большой спрос на иностранные языки, и он продолжает расти, - подчеркнула проректор. – Причем три группы факультета иностранных языков захотели стать учителями английского и китайского». Есть спрос – есть и предложение: в вузе ввели новые специальности, которые совестили потребность в знании языков и базовую специальность, в частности, «история и английский», «информатика и английский», «физика и английский». В лидерах по среднему баллу ЕГЭ факультет иностранных языков, филологический и исторический факультеты.

Проректор по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета ЮУрГУ Андрей Шмидт отметил, что рост цен на обучение в вузе не составит более 10% - в пределах уровня инфляции. «Фишкой» крупнейшего челябинского вуза остается огромное количество направлений: порядка 200 программ бакалавриата и магистров. «3 тысяч 700 человек мы ждем на бюджетное отделение, - отметил проректор. - Наши ученики школ должны попробовать свои силы». Также Андрей Шмидт отметил, что в вузе культивируют изучение иностранного языка и привлекают студентов из-за границы. Однако на первом месте по спросу среди абитуриентов в бывшем политехе по-прежнему остаются технические, а не гуманитарные специальности: инженерные и айти-технологии, строительство и энергетика. Много новых специальностей в университете было введено три года назад, поэтому сейчас университет почти не расширяет факультеты и кафедры. Однако новинки все равно есть, в частности, развивается «правовой блок», новая специальность на юридическом факультете вуза – «правовое обеспечение национальной безопасности».

Проректор по учебной работе Челябинского института культуры (ЧГАКИ) Сергей Буцык рассказал, что важной частью работы в вузе является будущее трудоустройство студентов, подавляющее большинство которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. Для привлечения абитуриентов университет третий год не поднимает цены на обучение и, возможно, в 2017 году администрации также удастся «заморозить» ценник для первокурсников. Среди новых направлений Сергей Буцык отметил продюсерство – в специальности, по словам проректора, заинтересован и регион, и абитуриенты.

Директор РАНХиГС Сергей Зырянов уточнил, что в академии должным образом будут прорабатывать вопрос практико-ориентированной подготовки. «10% преподавателей бакалавриата должны быть практиками, - рассказал он. – Но, поскольку у нас социально-гуманитарный вуз, есть специальности, где практиков должно быть, как минимум, 15%. У нас сейчас усиливается эта подготовка».

Проректор по работе с молодежью Челябинского государственного университета ЧелГУ Ирина Трушина рассказала, что вуз получил грант в 10 миллионов рублей на поддержку студенческих объединений, то есть на те мероприятия, которые будут проводится в ЧелГУ в рамках программы. Таким образом, студенческая деятельность в университете будет существенно усилена. Формирование цен на обучение в вузе, по словам проректора, происходит в зависимости от специфики направления. Дешевле всего учиться на гуманитарных специальностях, поскольку для учебного процесса практически не требуется специализированного оборудования. Соответственно, увеличивается плата на технических факультетах. Самые дорогие специальности связаны с наноинженерией и изучением редких языков – китайского и японского, турецкого и персидского. Среди новых специальностей проректор назвала направление по водным биоресурсам.

Проректор Южно-Уральского аграрного университета ЮУрГАУ Дмитрий Филиппов отметил, что в вузе серьезными темпами возрастает спрос на зачисление. «Мы впервые за шесть лет оказались в положительном конкурсе, - отметил он. – Я имею ввиду согласие на зачисление, когда на одно место претендовало несколько человек. Так произошло, потому что наша область незаметно превратилась из индустриальной в аграрно-индустриальную».

По словам Дмитрия Филиппова, область вырастила много крупных перерабатывающих брендов не только всероссийского, но и международного масштаба, поэтому выпускники вуза не только сразу же после окончания устраиваться на работу по специальности, но и, зачастую, переводятся с середины очного обучения на заочное, потому что их приглашают работодатели.

Среди самых востребованных проректор назвал, в том числе, зоотехнию и биотехнологию, часто школьники выбирают профессию ветеринара и уезжают из Челябинска обучаться в Троицк, где находится ветеринарный институт – филиал агроинженерного вуза.