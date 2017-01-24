Вайфай, камеры, лекции в наушниках: что может появиться в Челябинском бору

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24/01/2017 - 11:29 Челябинские эко-активисты продолжают развивать идею облагораживания Челябинского городского бора.

Общественники предлагают построить эко-тропу и оснастить ее с точки зрения информационно-эстетической составляющей. Волонтерское эко-движение «Время Че» создало рабочую группу по разработке данного проекта.

Как рассказал директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов, городской бор - один из самых традиционных маршрутов, который существует примерно столетие. «Он мог перемещаться влево и вправо, но тем не менее дорожка на Монахи всегда существовала, - рассказал он. -  Маршрут достаточно протяженный: от памятника Курчатову до Монахов и обратно – это полноценная прогулка летом. Монахи – одно из самых живописных урочищ Челябинского городского бора, там есть что посмотреть».

Проект предполагает строительство тропы отдыха с использованием просветительского инструмента. «Оригинальность тропы должна заключаться не только в оформлении, она по нашему замыслу будет оригинальной по содержанию, - прокомментировал Лагунов. - Мы хотим показать большую часть бора, по всей протяженности тропы будут заложены механизмы для возобновления естественных сообществ».

Кроме того, планируется, что тропа будет достаточно современной: оснащена вайфаем, QR-кодами, музыкой, лекциями, которые можно послушать в наушниках. «Подобные вещи пока реализуются только в крупных музеях, - добавил Лагунов. - Тропа будет универсальна по отношению ко всем слоям населения. Будут специальные метки, показывающие расстояния от разных объектов, это будет удобно спортсменам и поклонникам пеших прогулок».

Кроме того, планируется проводить комплекс мероприятий, направленных на увеличение численности белок и птиц вокруг тропы. Для этого специалисты планируют установить скрытые кормушки, скворечники и дуплянки.

«И есть еще одна важная составляющая с точки зрения рекреационной нагрузки на бор (а она запредельная) – это направление потока отдыхающих по оборудованной тропе, которая минимизирует воздействие человека на деревья. Чтобы люди не отклонялись от тропы, возможно, придется делать искусственные завалы, огораживать какие-то участки», - резюмировал эксперт.

Однако начальник Управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области Сергей Лавров выразил опасение, что и без того огромная рекреационная нагрузка на бор возрастет в разы. «Эко-тропа, безусловно, задумка интересная и полезная, но есть и отрицательный фактор – днем это будет эко-тропа, а вечером и ночью она будет использоваться для других, негативных, целей некоторой части нашего населения. Этот момент необходимо продумать», - отметил Лавров.

Присутствующие эксперты сошлись во мнении, что необходимо будет оснащение тропы средствами фото и видеоконтроля, позволяющими полиции следить за порядком на эко-тропе. Что же касается антропогенной нагрузки, создание эко-тропы как раз поможет регулировать и направлять поток посетителей Челябинского городского бора.

По итогам заседания было принято решение, что рабочая группа проекта «Эко-тропа Челябинского городского бора» будет открытой для специалистов и горожан. Помимо уже работающих над проектом специалистов, в состав рабочей группы принято решение пригласить представителей Министерства социальных отношений Челябинской области, Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, специалистов IT-компаний и архитекторов. Письма с предложением войти в состав рабочей группы будут направлены в ближайшие дни.


 
 

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