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Челябинцы жалуются на сильный химический запах

 
Челябинцы жалуются на сильный химический запах

25/01/2017 - 13:20 Сегодня, 25 января, более 150 жителей Челябинска обратились в областную экологическую приемную с жалобой на смог и сильный химический запах. Звонки поступали от жителей Металлургического, Калининского и Центрального районов.

«По результатам выезда общественных инспекторов сильная концентрация запаха наблюдается в Металлургическом районе, - отметил член экологического совета при Губернаторе Челябинской области, директор экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков.

По его словам, учитывая направление ветра, запах мог достичь и других районов. Безруков считает, что это предприятие и стало стало основным источником неприятного запаха.

Как уже сообщало агентство, в Челябинске до 19 часов 26 января объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Оставить жалобу на качество атмосферного воздуха можно по телефонам экологической приёмной 8-800-500-41-91.

Ольга Мельчакова
 
 

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