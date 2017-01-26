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Андрей Сергеев: «Говорят, всем известно, кто похитил деньги дольщиков Гринфлайта, кроме тех, кто расследует дело. Это не так»
Андрей Сергеев: «Говорят, всем известно, кто похитил деньги дольщиков Гринфлайта, кроме тех, кто расследует дело. Это не так»
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Андрей Сергеев: «Говорят, всем известно, кто похитил деньги дольщиков Гринфлайта, кроме тех, кто расследует дело. Это не так»

 
Андрей Сергеев: «Говорят, всем известно, кто похитил деньги дольщиков Гринфлайта, кроме тех, кто расследует дело. Это не так»

26/01/2017 - 12:48 Челябинская полиция тщательно и кропотливо работает с «делом Гринфлайта», сообщил в четверг, 26 января, глава ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев на пресс-конференции.

По словам начальника полицейского главка, расследование ведется усиленной следственной группой под контролем прокуратуры. «Объем работы очень большой, - подчеркнул Андрей Сергеев. - Любые ходатайства от дольщиков нами и прокуратурой рассматриваются, те из них, которые можно удовлетворить - удовлетворяем. В интернете часто говорят: «Всем известно, кто похитил деньги дольщиков Гринфлайта, кроме тех, кто расследует дело». Это не так. Следователь тщательно все изучает и собирает информацию».

Андрей Сергеев также отметил, что для защиты дольщиков было принято решение о возбуждении дела в отношении неопределенного круга лиц. Также в главке ставят задачу не мешать застройщику при процессе расследования выполнять свои обязательства перед дольщиками.

Как уже сообщало агентство, ООО «Гринфлайт» в 2015 году заморозил строительство 29 домов в шести микрорайонах жилого района «Академ Riverside», а также двух домов в микрорайоне № 29 в Калининском и Центральном районах.

После многочисленных обращений дольщиков в ситуацию вмешался губернатор Борис Дубровский. Была создана рабочая группа, которую возглавил Сергей Шаль. Новым генеральным директором Гринфлайта был утвержден Олег Лакницкий, руководящий трестом «Магнитострой».

Строительство домов в микрорайоне было возобновленов июле 2016 года. Достройку всех замороженных объектов планируется завершить на год раньше первоначально намеченного срока - в 2018 году.

Ксения Хлопина, Оксана Фаздалова
 
 
 

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