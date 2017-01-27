Река Миасс должна стать главным общественным пространством - что Челябинску предложили архитекторы из Амстердама

Перед началом награждения пять архитекторов, которые вышли в финал, еще раз рассказали журналистам основные моменты своих архитектурных концепций. Суть проектов была не только в возвращении привлекательности историческому центру Челябинска, но и в разработке плана по окупаемости грандиозной застройки. Каждая архитектурная группа предложила действительно грандиозный проект, предлагающий глобальную реконструкцию центра города. В финал вышли проекты, которые во главу угла ставили не столько застройку, сколько озеленение улиц, включение в сеть велосипедных дорожек, площадок для отдыха.

Победитель конкурса получил заявленные 1,25 миллиона рублей. При получении грамоты Перо Пульиз скромно заявил, что работал не ради денег. Второе место заняла московская организация ООО «АМ «Атриум»», третье – челябинское «Стальное вымя». Обе компании получат по миллиону. Но и две другие столичные организации, не вошедшие в тройку лидеров, получат поощрительные призы – по 500 тысяч рублей. «Какие деньги Челябинск может себе позволить потратить на разработку проектов! – Прокомментировал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. – Москва себе не может позволить, а Челябинск – может. Работы все удивительно сильные. Аналогичный конкурс проходил в конце прошлого года. Челябинск становится архитектурным лидером России. Остается только реализовать проекты лет через пять».

Власти, между тем трезво оценили свои возможности по реализации предложенных проектов. Денег на развитие города до уровня, предложенного архитекторами, естественно, нет. И сколько лет потребуется на воплощение проекта – посчитать трудно. Однако глава города Евгений Тефтелев после награждения победителей конкурса отметил, что уже в этом году власти закажут проект реконструкции набережной реки Миасс. При этом градоначальник осторожно почеркнул, что на реконструкцию уйдет ни один год, главное – начать. «Проекты все жизненные, масштабные, - отметил Тефтелев. - Суммы требуются немалые. К примеру, стоимость одного из проектов 48 миллиардов рублей, окупается за 16 лет. Казалось бы, огромная сумма, но делим на 16 - и уже более реально. Мне понравилось, что все проектанты говорили о лотах, которые можно выставлять и, в зависимости от финансирования, делать кусочками».

Победитель конкурса Перо Пульиз рассказал, что он уже разрабатывал архитектурные проекты для России, но в первые работал с городом-миллионником в таких масштабах. В прошлом году его команда проектировала жилой комплекс в Москве, который в ближайшее время должен быть закончен. «Проект делался совместно с ландшафтным офисом, мы смогли сделать его за пять недель. Особое внимание уделено профилю улиц, общественным пространствам. Город сейчас разделен на две части – река достаточно широкая, 250 метров. Чтобы соединить два берега и сделать эти пути короче для пересечения реки. В Голландии особым шиком считается, когда фасад и вид из окна выходит на реку. В данном предложении три линии застройки имеют вид на реку и доступ к воде. Это главная пешеходная улица, канал становится главным общественным пространством».

Согласно проекту, также предполагается структурировать улицы: выделить пространство для зелени, общественного транспорта, машин, парковок, летних кафе и велосипедных дорожек. «Столько много пустых, неиспользованных пространств, которые имеют нечеловеческий масштаб. Чтобы пересечь площадь Революции, требуются годы, - шутит архитектор. – В нашем видении, требуется разбить пространство, чтобы воспроизвести еще какие-то общественные функции. Здания на площади могут служить своеобразными крытыми воротами, и даже в сильный снегопад или дождь можно проводить какие-то мероприятия».

Безусловно, за счет дополнительных зон, которые требуется выделить на каждой улице, сузится проезжая часть. Но архитектор не видит в этом проблемы. «Городской транспорт оказывает большое влияние на наши города, и в перспективе мы видим, что количество личного автотранспорта будет снижаться. Возможно, сужение дорог будет оправдано», - говорит он.

Напомним, ранее в Челябинске прошел другой архитектурный конкурс – Archchel-2020. В нем были выбраны лучшие проекты набережной Миасса, конгресс-центра и нового аэропорта. Archchel-2020 стартовал в июле прошлого года, и на протяжении четырех месяцев архитекторы создавали идеи для проектирования объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Конкурс объединил 225 участников из восьми стран, а на суд жюри было представлено более 150 эскизов. По окончании конкурса оргкомитет устроил народное голосование за лучшие проекты из шорт-листа, отобранного профессиональным жюри. Неделю назад голосование продлили до 20 февраля. На данный момент в голосовании приняло участие больше восьми тысяч жителей региона.