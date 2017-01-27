Жители путинской Розы собирают подписи против закрытия онкоотделения: «Это единственное, что у нас осталось!»

27/01/2017 - 12:27 Совет депутатов Розинского поселения (Челябинской области) подключился к сбору подписей против закрытия онкологического отделения в местной больнице. Письмо с просьбой поддержки от местных жителей будет направлено в адрес губернатора Бориса Дубровского.

В настоящее время в онкологическом отделении розинской больницы проходят лечение не только местные жители, но и пациенты из Коркино, поселка Первомайский, Увельского, Еткульского, Октябрьского и Еманжелинского районов. В отделении принимают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. У пациентов есть возможность на месте сдать необходимые анализы и пройти обследование на новом оборудовании без очередей и изнурительных поездок в Челябинск в областной онкодиспасер.

В своем письме, жители подчеркивают, что Коркинский район находится в экологически неблагоприятной зоне, регулярный смог над городом провоцирует развитие онкологических заболеваний. Поэтому такое отделение в районе жизненно необходимо.

«В качестве причины закрытия отделения онкологии у нас в поселке указывают экономию. На чем экономия? На жизнях людей? На их шансах на выздоровление? Мы и так лишились всего. После переселения живем в руинах, рядом с заросшими травой пустырями. Снесли весь центр поселка, библиотеки, баню, здания, где были крупные магазины. Единственное, что у нас осталось – больница и хорошие врачи. Не лишайте нас и этого!», - обращаются в письме к губернатору местные жители.