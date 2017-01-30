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В Челябинске начнут работы по сужению русла реки Миасс

 
В Челябинске начнут работы по сужению русла реки Миасс

30/01/2017 - 12:34 В 2017 году власти Челябинска начнут формировать проектную документацию, необходимую для проведения конкурса на сужение русла реки Миасс, сообщил в понедельник, 30 января, глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии.

"На сегодняшний день мы только ведем переговоры с соответствующими структурами, которые имеют отношение к этой теме, - сообщил градоначальник. - Существует много разрешительных работ, связанных с этим делом. Также есть вопрос с финансированием. Думаю, в этом году мы сформируем некую конкурсную документацию по всем этим работам. Не исключаю вариант, что в 2018 году мы приступим к реализации проекта".

Глава городской думы Станислав Мошаров добавил, что для начала необходимо разобраться с земельными отношениями. По его словам, в центре города много территорий, относящихся к частной собственности и, чтобы начать на этих участках ремонтные работы, следует для начала либо выкупить эти земли, либо предложить коммерсантам, ими владеющим, выгодный обмен.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 января, власти подвели итоги всероссийского конкурса на лучший проект реконструкции исторического центра Челябинска. Первое место досталось проектантам из Амстердама, которые, в частности, предложили сузить русло реки Миасс. По словам Перо Пульиза, сейчас город разделен на две части из-за достаточно широкой реки. Такое положение вещей следует откорректировать. «Чтобы соединить два берега и сделать эти пути короче для пересечения реки. В Голландии особым шиком считается, когда фасад и вид из окна выходит на реку. В данном предложении три линии застройки имеют вид на реку и доступ к воде. Это главная пешеходная улица, канал становится главным общественным пространством», - пояснил автор проекта.

Оксана Фаздалова
 
 
 

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