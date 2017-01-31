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Предприятия Группы «Мечел» перешли на особый режим работы в связи с НМУ в Челябинске

 
Предприятия Группы «Мечел» перешли на особый режим работы в связи с НМУ в Челябинске. Фото Валерия Иванова

31/01/2017 - 09:14 Челябинские предприятия Группы «Мечел» – ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) и ООО «Мечел-Кокс» – переведены на особый режим работы в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

В период НМУ ЧМК приостановил работу ряда агрегатов. В коксовых цехах «Мечел-Кокса» снижены объемы производства кокса и сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы.

Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем. В контрольных точках осуществляются отборы проб атмосферного воздуха на определение содержания загрязняющих веществ. Отбор проб и анализ выполняют независимая аккредитованная лаборатория ООО «Центр охраны труда и экологической безопасности» и центральная аналитическая лаборатория ЧМК, сообщает пресс-служба компании.


 
 
 

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