Над руководителями транспортных МУПов в Челябинске вновь нависла угроза отставки

С инициативой об увольнении начальников этих муниципальных предприятий выступил депутат Челябинской городской Думы Константин Нациевский.

«Предложение не новое. Решение об отставке принимает глава города Челябинска Евгений Тефтелев. Депутаты могут выйти с инициативой об отстранении руководителей этих МУПов от занимаемых должностей», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Константин Нациевский.

С предложением рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии единственный в городском парламенте коммунист Константин Нациевский обратился к председателю комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре гордумы Александру Вышегородцеву.

Депутат особо подчеркивает, что на протяжении последних лет состояние этих автотранспортных предприятий только ухудшается, несмотря на все заверения руководства о принимаемых шагах по стабилизации обстановки. «Все действия и усилия, которые предпринимает недавно назначенный начальник управления транспорта администрации города Роман Болотов, которого я считаю профессионалом с большой буквы. пока ни к чему хорошему не приводят», - подчеркивает Константин Нациевский.

Так, с «Челябавтотранс» за прошлый год сокращено 450 работников. За два месяца (декабрь 2016 года - январь 2017 года) убытки предприятия превысили 24 миллиона рублей, за 2016 год составили более 237 миллионов. Не в лучшем состоянии и электротранспорт.

Депутат привел и еще несколько цифр, которые подтверждают бедственное положение автотранспортного предприятия. В 2014 году автобусами МУПа было перевезено 37 миллионов пассажиров, в 2016 году – в полтора раза меньше – 23 с небольшим миллиона человек. А это существенные потери городского бюджета. В декабре 2014 года на маршруты выходило 192 автобуса, в декабре 2016 года – всего 70 автобусов. Городские маршруты через хитроумные схемы отдаются легальным и нелегальным перевозчикам. «Нам нужен прорыв», - уверен парламентарий, считающий, что с нынешним руководством кардинально вопрос не решить.

«Я считаю, что руководители автотранспортных предприятий, которые не справляются с поставленными перед ними задачами по нормализации работы общественного транспорта, должны быть уволены», - высказал свою точку зрения Константин Нациевский. Он пояснил, что это вопрос в компетенции главы города, а депутаты могут лишь обратиться к нему с таким предложением. Константин Нациевский выразил надежду, что коллеги единороссы, составляющие подавляющее большинство в челябинском парламенте, поддержат его инициативу. «Смена руководства благоприятно повлияет на работу общественного транспорта», - уверен депутат.

А пока городские власти ждут потенциальных инвесторов, которые, по их задумке, должны будут провести финансовое оздоровление транспортных предприятий и решить закоренелые проблемы. Но впереди садовый сезон. И на чем и за какие средства город планирует перевозить садоводов до своих участков, задается вопросом депутат.