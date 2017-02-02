В Челябинске создают координационный совет для решения экологических проблем

02/02/2017 - 18:00 Администрация Челябинска создает координационный совет по экологии. Его возглавит первый заместитель главы Юрий Параничев.

Об этом рассказал агентству «Урал-пресс-информ» депутат Челябинской городской Думы Константин Нациевский, которому предложено войти в состав совета.

Координационный совет создается для организации взаимодействия с компетентными структурами в области охраны окружающей среды в периоды неблагоприятных метеорологических условий для более эффективного проведения мероприятий, направленных на снижение вредных выбросов в атмосферу в Челябинске.

Константин Нациевский уже неоднократно обращался к городской администрации с предложением о создании экологического штаба в городе в связи с ухудшением экологической обстановки в городе.

«В настоящее время доклады ответственных чиновников в сфере экологической безопасности вызывают много вопросов у экспертов и депутатов», - говорится в обращении депутата на имя главы Челябинска Евгения Тефтелева. По его мнению, существующая система мониторинга качества воздуха отстает от требований времени.

Парламентарий предлагает привлечь жителей к активному обсуждению вопросов экологической безопасности, призвать население к озеленению города, усилить мониторинг выбросов, устранить все незаконные свалки, восстановить скверы и парки, очистить озера и реку Миасс, выдвинуть инициативы по совершенствованию законодательства.

Константин Нациевский понимает, что экологический совет не сможет кардинально изменить ситуацию, так как немало рычагов воздействия на нарушителей сосредоточено в руках федералов. Но Совет может стать координирующим органом в решении экологических проблем, уверен парламентарий.

Как уже сообщало агентство, власти Челябинской области и лично губернатор Борис Дубровский подготовили и представили на Госсовете предложения по улучшению ситуации. многие предложения, прежде всего, по квотированию загрязняющих выбросов, вошли в перечень поручения президента по итогам Госсовета.