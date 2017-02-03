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ЧУК: проект ликвидации разреза Коркинский практически готов, но планам РМК пока в нем места нет

 

03/02/2017 - 14:09 Подходит к завершению работа по разработке проекта ликвидации угольного разреза «Коркинский» - самой глубокой ямы в Евразии. Документ готовится по заказу и за счет собственных средств ОАО «Челябинская угольная компания».

Как сообщили агентству в ЧУК, решение о ликвидации разреза принято советом директоров компании. На разработку проекта ЧУК направил 50 миллионов рублей.

«Проект ликвидации угольного разреза «Коркинский» практически готов, потому что закон обязывает нас разработать его за полгода до окончания лицензии», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор ЧУК Валерий Кальянов.

В этом документе 16 разделов, в которых будут отражены списание запасов, расчёт устойчивости бортов, транспортировка. Раздел №14 посвящен технологии засыпки разреза, но он пока не предполагается, что это будут пески Томинского ГОКа (принадлежит Русской медной компании). «Если губернатор, президент, ЮНЕСКО или кто-то ещё решат, что нужно засыпать разрез песками Томинского ГОКа, шлаками Троицкой ГРЭС – чем угодно, и подтвердят законность этой идеи, то в проекте ликвидации разреза Коркинский нужно будет поменять раздел 14», - рассказал Валерий Кальянов. Один из последних этапов ликвидации разреза – рекультивация.

На днях Общественная палата России одобрила предложенный РМК проект экологической рекультивации Коркинского угольного разреза. Валерий Кальянов недоумевает, какое отношение общественники имеют к проекту рекультивации. Этим вопросом должны заниматься ученые. Сначала нужно засыпать подземные вырабокти, привести в проектное состояние открытые, укрепив борта. «Заполнить породой яму в 4 миллиарда кубометров невозможно. И на то, чтобы залить её водой, по подсчётам учёных, требуется 500 лет - цифры, с которыми не поспоришь, - отмечаетгендиректор ЧУК и добавляет. - Хотя я готов дожить и проверить, верны ли эти расчёты».

Полное интервью с Валерием Кальяновым о дальнейшей судьбе разреза Коркинский, планах рекультивации и смогу можно прочитать на сайте «Урал-пресс-информ».


 
 
 

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