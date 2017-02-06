ММК установил рекорд по производству оцинкованных труб

06/02/2017 - 14:28 В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил свыше 12,7 тысяч тонн оцинкованных труб. Это рекордный показатель за всю историю работы агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха №8.

Как сообщает пресс-служба комбината, предыдущий рекорд был установлен по итогам 2013 года, когда на ММК было выпущено 11,3 тысячи тонн оцинкованной трубы, которая в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных труб.

В прошлом году был также достигнут рекордный показатель производства оцинкованных труб за месяц – в апреле их выпуск составил 1540 тонн.

Производство труб в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году вошел в строй современный автоматизированный агрегат цинкования, предназначенный для цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб.