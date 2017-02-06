 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-23 °C
  • Ясно
  • Ветер: ССЗ, 5 м/с
  • Давление: 767 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 84 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Заявка на создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее будет доработана с учетом предложений инвесторов
Заявка на создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее будет доработана с учетом предложений инвесторов
Проект рекультивации Коркинского разреза в центре внимания
Проект рекультивации Коркинского разреза в центре внимания
ММК установил рекорд по отгрузке оцинкованных труб
ММК установил рекорд по производству оцинкованных труб
ЧУК: проект ликвидации разреза Коркинский практически готов, но планам РМК пока в нем места нет
ЧУК: проект ликвидации разреза Коркинский практически готов, но планам РМК пока в нем места нет
 

ММК установил рекорд по производству оцинкованных труб

 
ММК установил рекорд по отгрузке оцинкованных труб

06/02/2017 - 14:28 В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил свыше 12,7 тысяч тонн оцинкованных труб. Это рекордный показатель за всю историю работы агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха №8.

Как сообщает пресс-служба комбината, предыдущий рекорд был установлен по итогам 2013 года, когда на ММК было выпущено 11,3 тысячи тонн оцинкованной трубы, которая в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных труб.

В прошлом году был также достигнут рекордный показатель производства оцинкованных труб за месяц – в апреле их выпуск составил 1540 тонн.

Производство труб в рамках комплексной программы по развитию глубокой переработки металла на ММК началось в 90-е годы. В 2001 году вошел в строй современный автоматизированный агрегат цинкования, предназначенный для цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб.


 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Здоровье
Бюджет
Грипп
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования