В Челябинске поздравляют с юбилеем участника Бородинского сражения

Ветеран радушно принимал гостей, которые вручили ему поздравительный адрес и медаль. По свидетельству соседей, друзей и родных Петра Павловича, юбиляр чувствует себя хорошо. Как и прежде, с удовольствием гуляет по городу. А в праздники, особенно в самый для него святой - День Победы - собирает всех детей, внуков и правнуков. Кстати, их у него не меньше, чем трудовых и боевых наград. После смерти жены Марии Ивановны он уже много лет живёт один, но старшая дочь Лида и внуки без внимания его не оставляют, навещают постоянно. Всегда спокойный и приветливый, Пётр Павлович сохранил прекрасную память, спортивную осанку и молодой голос. И всего три года, как оставил своё любимое увлечение садоводством.

Вряд ли надо гадать над секретами долголетия Петра Павловича. Сама биография юбиляра, всё, что ему пришлось пережить в сочетании с его удивительной добротой, поистине крестьянским трудолюбием и целеустремлённостью - свидетельство того, как закалялись его характер и здоровье.

Пётр Павлович Сырников родился в многодетной крестьянской семье (в деревне Белоярка Шадринского уезда Пермской губернии). Когда не стало отца, поехал на заработки и учёбу в Челябинск. После окончания ФЗУ по специальности токаря работал на ЧТЗ и на заводе имени Колющенко. В 1938 году был призван на службу в Армию и направлен в самую «горячую точку» на Дальний Восток. С этого года и началась боевая биография артиллериста Сырникова: Волховский фронт, Смоленск, сражение на линии Минск-Москва в составе 32-й артиллерийской дивизии и тяжелейшая битва на Бородинском поле, отмеченная двумя серьёзными ранениями…

Вернувшись с фронта, Пётр Павлович до 1988 года работал в госучреждениях и партийных органах Челябинской области. Семнадцать лет руководил Челябинской областной организацией Общества «Знание». Боевые награды артиллериста – два ордена Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Москвы», медаль Жукова, трудовая же деятельность Петра Сырникова отмечена орденом «Знак Почёта» и медалью «Ветеран труда».

Для справки: По данным областного ЗАГСа (по состоянию на июнь 2016 года) 148 жителей Челябинской области уже отпраздновали своё 100-летие, из них только 18 мужчин.