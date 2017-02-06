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В Челябинске поздравляют с юбилеем участника Бородинского сражения

 
В Челябинске поздравляют с юбилеем участника Бородинского сражения

06/02/2017 - 10:10 Вчера, 5 февраля, список долгожителей Челябинска пополнил ветеран Великой Отечественной войны Пётр Павлович Сырников. Со столетним юбилеем ровесника двух революций (Февральской и Октябрьской) первыми поздравили активисты дома № 55 по улице Пушкина.

Ветеран радушно  принимал гостей, которые вручили ему поздравительный адрес и медаль. По свидетельству соседей, друзей и родных Петра Павловича, юбиляр чувствует себя хорошо. Как и прежде, с удовольствием  гуляет по городу. А в праздники, особенно  в самый для него святой - День Победы - собирает всех детей, внуков и правнуков. Кстати, их у него не меньше, чем трудовых и боевых наград. После смерти жены Марии Ивановны  он уже много лет живёт один, но старшая дочь Лида и внуки без внимания его не оставляют, навещают постоянно. Всегда спокойный и приветливый,  Пётр Павлович сохранил прекрасную память, спортивную  осанку и молодой голос. И всего три года, как  оставил  своё любимое увлечение садоводством.

Вряд ли надо гадать над секретами долголетия Петра Павловича.  Сама биография юбиляра, всё, что ему пришлось пережить в сочетании с его удивительной добротой,  поистине крестьянским трудолюбием и целеустремлённостью  - свидетельство того, как закалялись его характер и здоровье.

Пётр Павлович  Сырников  родился в многодетной крестьянской семье (в деревне Белоярка  Шадринского уезда Пермской губернии). Когда не стало отца, поехал на заработки и учёбу в Челябинск. После окончания ФЗУ по специальности токаря работал на ЧТЗ и на заводе имени Колющенко. В 1938 году  был призван на службу в Армию и направлен в самую «горячую точку» на Дальний Восток. С этого года и началась боевая биография артиллериста Сырникова: Волховский фронт, Смоленск, сражение на линии Минск-Москва в составе 32-й артиллерийской дивизии  и тяжелейшая битва на Бородинском поле, отмеченная двумя серьёзными ранениями…

Вернувшись с фронта,  Пётр Павлович до 1988 года работал в госучреждениях и партийных органах Челябинской области.  Семнадцать лет руководил Челябинской областной организацией  Общества «Знание». Боевые награды артиллериста – два ордена Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Москвы», медаль Жукова, трудовая же деятельность Петра Сырникова отмечена орденом «Знак Почёта» и медалью «Ветеран труда».

Для справки: По данным областного  ЗАГСа (по состоянию на июнь 2016 года)  148 жителей Челябинской области уже отпраздновали своё 100-летие, из них только 18 мужчин.

Людмила Фёдорова
 
 
 

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