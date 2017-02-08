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В Челябинской области 14 предприятий предупредили о возможных массовых сокращениях работников

 

08/02/2017 - 10:02 В Челябинской области 223 организация уведомили службу занятости о планируемых сокращениях 4 тысяч 361 работника. В том числе на 14 предприятиях намечены массовые сокращения 2 тысяч 670 сотрудников.

 Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, в МУП «Челябинский автобусный транспорт» заявили о ликвидации и о сокращении всего штата 805 человек в феврале 2017 года.

Как уже сообщало агентство, на базе банкротящегося МУП «Челябавтотранс» будет создано новое автотранспортное предприятие в форме публичного акционерного общества. Было обещано, что всем работникам МУПа будет предложена работа в новой организации.

В июле 2017 года планируется ликвидация МУП «Горводоканал-Копейск», где работает 495 человек. Еще одно коммунальное предприятие Копейска – ООО «Тепло и Сервис» предупредило о высвобождении больше половины коллектива – 119 из 213 работников.

Реорганизация в форме присоединения намечается в ООО «Городской очистной комплекс» (Верхний Уфалей). В результате под сокращение попадает 87 работников. Не исключено, что им будет предложена работа на новом предприятии.

Сокращение штата намечено в ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский). В апреле на этом предприятии сократять 305 человек.

В Бакале сокращают практически весь штат на градообразующем предприятии – ООО «Бакальское рудоуправление» (в марте предполагается уволить 97 из 119 работников).

О ликвидации в феврале предупредили еще четыре предприятия: ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» (107 человек), ООО «Вита Мастер» (Трехгорный, 93 человека), ООО «Копит» (Верхнеуральский район, 22 человека) и ОГУП «Областная казна» (19 человек).

На ООО «ЧТЗ-Уралтрак» высвобождение предполагают провести в два этапа: в марте-апреле – 210 человек, в апреле-мае – еще 68 человек. На промплощадях этого же предприятия расположен ООО «Технопарк» «Тракторозаводской», который в марте планирует сократить 78 из 163 сотрудников.

Любовь Юрина
 
 

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