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В Челябинской области создана рабочая группа по анализу практики изъятия детей из семей

 
В Челябинской области создана рабочая группа по анализу практики изъятия детей из семей. Фото Валерия Иванова

08/02/2017 - 15:45 В Челябинской области создана рабочая группа для проведения мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи. Постоянно действующую группу по поручению президента России создала Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. В ее состав вошли представители министерств образования, социальных отношений, здравоохранения; УМВД России по Челябинской области, региональной Общественной палаты, руководители общественных и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми.

На первом заседании были определены регламент деятельности группы, её основные задачи, утвержден план работы на текущий год.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» детский омбудсмен Челябинской области, в первую очередь, рабочая группа рассмотрит все случаи изъятия детей из семьи за 2015-2016 годы, изучит статистику, проанализирует резонансные дела. После чего будут даны рекомендации по ведению таких дел на региональном уровне, а также вынесены предложения по законодательному регулированию данного вопроса на федеральном уровне. В долгосрочном периоде запланирована работа по сопровождению неблагополучных семей, будут индивидуально рассматриваться резонансные случаи.

«С каждой семьей социальные службы в такой ситуации работают индивидуально. Ведь это очень тонкий вопрос – решить дальнейшую судьбу ребенка, - пояснила Ирина Буторина. – Службы всегда исходят из того, что в родной семье ребенку жить лучше. Но если там не созданы необходимые условия или есть угроза жизни и здоровью, то ребенка нужно защитить. Но, если у семьи есть потенциал для развития и создания нормальных условий для жизни ребенка, то государство помогает таким семьям, а затем возвращает ребенка родным».

По данным регионального министерства социальных отношений в 2016 году зафиксировано чуть более 80 таких случаев. От трех родителей поступили обращения в адрес уполномоченного по правам ребенка по вопросу неправомерных действий органов опеки и попечительства. Но в ходе проверки нарушений выявлено не было.

Ольга Мельчакова
 
 

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