Общественники-экологи будут инспектировать предприятия вместе с надзорными органами

09/02/2017 - 11:28 Общественные экологические организации Челябинской области намерены более тесно взаимодействовать с надзорными органами для улучшения ситуации в регионе. Уже намечены совместные рейды и внесены ряд предложений по расширению сотрудничества.

Завтра, 10 февраля, по инициативе Общественной палаты региона в резиденции губернатора соберутся представители благотворительного экологического фонда «Моя планета», эко-движения «Время Че», министерства экологии, управления Росприроднадзора, главного управления лесами области.

Участники круглого стола обсудят вопросы практики совместной работы надзорных органов и общественных организаций, опыт работы некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды, а также порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Так, волонтерское движение «Время Че» выступило с инициативой создать в «Год экологии» единую городскую эко-площадку в Челябинске, которая объединит жителей и инициативные экологические группы города. По мнению лидера движения Феликса Панова, это позволит выйти на новый уровень диалога между населением и властями города. Планируется проведение совместных рейдов общероссийского народного фронта и Росприроднадзора. Экологи челябинского фонда «Моя планета» предлагают бороться с загрязнением воздуха с помощью туманных пушек. Они предназначены для сбора вредных взвешенных частиц в воздухе, снижения запаха, пылеподавленияе и увлажнения воздуха. Их можно сделать стационарными или передвижными. Предлагается установить пушки около непосредственных источников загрязнения. Экологи намерены обратиться к губернатору и к руководителям крупнейших предприятий с предложением о выделении средств на приобретение таких пушек. Стоимость одной передвижной пушки составляет один миллион рублей, стационарной – 7-8 миллионов рублей.