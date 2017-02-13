"Уральская кузница" поставила комплектующие для "Ангары"

Раскатные кольца из жаропрочной марки стали «Уралкуз» изготовил для Государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева, который является головным разработчиком и производителем ракет-носителей нового поколения семейства «Ангара». Продукция «Уральской кузницы» будет использована при производстве ракетных двигателей.

Перспективные экологически чистые ракеты-носители создаются в рамках новейшего российского космического ракетного комплекса «Ангара». Ввод комплекса в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории – с космодромов Плесецк и Восточный.

«Уральская кузница» – традиционный поставщик продукции для ракетно-космической отрасли. Штампованные и кованые заготовки для предприятий ракетостроения завод выпускает с 1969 года. Сплавы и стали со специальными свойствами для этой ответственной продукции выплавляет челябинский филиал «Уралкуза», уникальное оборудование и многолетний опыт которого позволяют разрабатывать и выпускать самые высокотехнологичные марки.