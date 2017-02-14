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Расследование уголовного дела о строительстве Кунашакской птицефабрики и Родниковского свинокоплекса продолжается

 
Следствие продолжит расследовать уголовное дело о стройке Кунашакской птицефабрики и Роднинского свинокоплекса

14/02/2017 - 18:23 Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда о законности продления срока следствия по уголовному делу в отношении руководства фирм-генподрядчиков, руководящих стройкой Кунашакской птицефабрики и Родниковского свинокомплекса.

«Судья постановил оставить решение Центрального районного суда без изменения, - сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская. – Ранее заявители обратились в районный суд с ходатайством о незаконном продлении срока следствия, однако в суде действия следователей признали законными».

Напомним, в 2014 году ГСУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства фирм-генподрядчиков ООО «Трест “Энергострой”», «Энергостроительная компания» и «Комплекс Строй» - Павла Шестаева, Андрея Мацулевича и Евгения Труфакина. В 2011 году свыше 80 субподрядчиков нанялись на работу по строительству Кунашакской птицефабрики и Родниковского свинокомплекса, принадлежащих Олегу Колесникову. Однако, согласно материалам дела, приняв от субподрядчиков результаты работ и получив от заказчиков деньги, генподрядчики отказались рассчитываться с нанятыми фирмами. Оба объекта были сданы в 2012 году, но генподрядчики нашли в них множество серьезных недочетов и фактически отказались принимать результаты работы, хотя получили деньги от заказчика в полном объеме. Тогда были задержаны сразу несколько сотрудников агрохолдинга «Уралбройлер». Некоторые подозреваемые скрылись от следствия.

«Мы довольны, что адвокатам обвинения не удалось развалить дело по истечению срока давности», - отметил представитель инициативной группы «Колесо74» Игорь Рюмин, принимавший участие в судебном заседании. Отметим, семь фирм-субподрядчиков обратились в суд с требованием взыскать средства с генподрядчика, они же организовали инициативную группу «Колесо74», которая на протяжении нескольких лет следит за делами агрохолдинга, аффилированного с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Подробнее об уголовных делах, связанных с самым проблемным холдингом Южного Урала можно прочитать здесь.

Предполагается, что дело снова поступит в суд в середине лета.

Оксана Фаздалова
 
 
 

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