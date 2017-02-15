Алексей Севастьянов: Нападки на меня – это наказание за быструю политическую карьеру

Об этом сам экс-омбудсмен заявил на состоявшейся сегодня, 15 февраля, пресс-конференции, поводом для которой стало возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального отделения «Родины» в Челябинской области.

По словам Алексея Михайловича, возбужденное в отношении него уголовное дело – это нежелание партии «Родина» оплачивать свои долги. В своем ответном исковом заявлении он обещает раскрыть все схемы и механизмы финансовой деятельности руководства общероссийской партии, которые называет мошенничеством.

«Региональное руководство партии «Родина» само пригласило меня возглавить челябинское отделение, – поведал Алексей Севастьянов. – Перед тем, как согласиться, я ознакомился с финансовым состоянием регионального отделения, на счетах которого было более десяти миллионов рублей. В уставе партии черным по белому записано, что председатель Совета партии должен проводить агитационную работу, которая в условиях предвыборной кампании значительно возрастает. Именно этим я и занимался. На политические баннеры, биллборды, буклеты, растяжки, печатные материалы было потрачено примерно пять миллионов рублей. Более того, некоторая наглядная агитация – например, поздравления от имени партии с 9 Мая в городских трамваях – я оплачивал собственными средствами».

Как рассказал бывший омбудсмен, региональное отделение «Родины» привлекает к руководству только тех, кто может профинансировать затраты регионального отделения. Так было с Ткачевым, который еще при Юрине оплачивал все запросы однопартийцев, так случилось и с Яцуном, которому поставили условие – не только финансировать деятельность отделения, но еще и оплатить предыдущие долги, оставшиеся после смены руководства. Однако, когда выяснилось, что на предвыборную кампанию в Госдуму региональному отделению «Родины» требуется 150 миллионов рублей, из игры вышел и Яцун.

Поэтому руководство региональным отделением предложили Севастьянову. У него таких денег тоже не было, но он нашел спонсора в лице Юревича. До поры до времени эта комбинация работала, пока бывшего губернатора не исключили из партийных списков, и ему пришлось баллотироваться по одномандатному округу. Финансирование регионального отделения «Родины» тут же просело, но рекламно-агитационная продукция к этому времени уже была заказана.

При этом, по словам Алексея Севастьянова, все договора были исполнены. Так в Челябинске на самых оживленных участках появились биллборды «Родина» против олигархов» (в количестве 35 штук), «Родина» или как всегда» (30) и «Защитим наши права» (30) с портретом Севастьянова, на чем настояла сама партия.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что в уставе «Родины», в отличие от всех других политических партий, в нарушение федерального закона отсутствует положение об управлении денежными средствами. «Когда я вступал в должность председателя Совета, меня уведомили, что договора на сумму более ста тысяч рублей необходимо согласовывать с Москвой, – раскрыл детали Алексей Севастьянов. – Иными словами – непосредственно с Журавлевым. А поскольку в уставе партии нет четкого положения о распределении финансов, то он в любой момент может запретить все, что ему не понравится, а сумма в сто тысяч всегда может измениться в любую сторону. Лично я считаю такую схему мошенничеством, чтобы не платить по долгам».

При таком раскладе всех дохлых кошек всегда можно повесить на «крайнего». Алексей Севастьянов считает, что с ним поступили именно подобным образом.

После того, как в июле прошлого года кандидатура Севастьянова не прошла на всероссийском уровне, а его членство в «Родине» было приостановлено приказом Журавлева, руководство региональным отделением партии, по мнению бывшего омбудсмена, решило официально потраченные средства переложить на плечи своего теперь уже бывшего лидера. И в августе в следственный комитет Калининского района поступило заявление от активистов регионального отделения «Родины» о возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Совета. Однако проверка показала, что Севастьянов закон не нарушал, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

И вот теперь, спустя полгода, в Тракторозаводском следственном комитете уголовное дело все же возбудили. Причем, по тем основаниям, по которым ранее в этом было отказано. А это прямое нарушение закона, ибо дважды по одному и тому же основанию дело к рассмотрению не принимается.

Впрочем, финансовый аспект, по мнению Севастьянова, – это всего лишь верхушка айсберга. Нынешняя травля связана совсем с иной деятельностью бывшего омбудсмена.

«Бывшие сотрудники правоохранительных органов, играющие роль посредников между силовиками, политиками и общественными деятелями, предупредили, чтобы я снизил свою активность в отношении сегодняшней ситуации вокруг общежитий, жильцы которых десятилетиями не могут приватизировать свои квадратные метры, – поделился секретом Алексей Михайлович. – И возбужденное уголовное дело как раз имеет целью заставить меня замолчать. Но в начале мая все услышат по этой теме громкие заявления, в том числе и от губернатора, который уже разобрался в ситуации».

На вопрос агентства «Урал-пресс-информ» о том, почему в последнее время вокруг персоны Севастьянова столько много негатива, сам экс-омбудсмен заявил, что это не столько сведение счетов с ним, сколько «наказание за то, что политическая карьера развивалась быстро и успешно». «Уже к 26 годам я был депутатом, – напомнил Алексей Михайлович. – Я стал самым молодым уполномоченным по правам человека в Европе. В моей биографии много громких дел – обманутые дольщики, «черные риэлторы», права осужденных… Сейчас мне об этом напоминают».