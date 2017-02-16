 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Незначительная облачность
-12 °C
  • Незначительная облачность
  • Ветер: Ю, 5 м/с
  • Давление: 764 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 72 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю портрет губернатора
Алексей Севастьянов: Нападки на меня – это наказание за быструю политическую карьеру
Алексей Севастьянов: Нападки на меня – это наказание за быструю политическую карьеру
Челябинский школьник стал звездой instagram: мальчик утверждает, что гоняет по городу
Челябинский школьник стал звездой instagram: мальчик утверждает, что гоняет по городу
Следствие продолжит расследовать уголовное дело о стройке Кунашакской птицефабрики и Роднинского свинокоплекса
Расследование уголовного дела о строительстве Кунашакской птицефабрики и Родниковского свинокоплекса продолжается
 

Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю портрет губернатора

 
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора

16/02/2017 - 10:43 В Челябинском государственном музее изобразительных искусств открылась выставка заслуженного художника Никаса Сафронова.

Художник известен тем, что делает необычные портреты знаменитых артистов, политиков и общественных деятелей. Он пообещал, что сделает и портрет губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. « Я с удовольствием сделаю портрет главы региона, тем более что пушкинский персонаж Дубровский - мой любимый герой», - пообещал Никас Сафронов, презентуя губернатору свою экспозицию. Художник подарил Борису Дубровскому портрет президента России Владимира Путина.

В экспозиции 102 лучших произведения автора разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision. Художник похвалил Александровский зал Челябинского музея изобразительных искусств. «Это действительно один из лучших залов России. Отреставрированный, сделанный с любовью и сохранен с 19 века. И освещение сделано как в самых лучших музеях, таких как Лувр», – отметил заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов.

По мнению Бориса Дубровского, Никаса Сафронова справедливо называют одним из самых ярких художников современности. «Очень приятно, что это уже вторая выставка автора в Челябинске», – подчеркнул губернатор. Первая выставка состоялась три года назад, в 2013 году, и вызвала большой интерес у челябинцев.

Никас Сафронов – один из самых востребованных живописцев современности, во многом задающий модные тенденции. Творческая деятельность этого современного российского художника началась в 1973 году и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. В 50 лет Сафронов создал свое направление под названием Dream Vision, благодаря чему даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Определить стиль достаточно сложно, сам автор называет работы Dream Vision  «размытыми картинами», смесью между реализмом и экспрессионизмом, то, что человек видит за 15 минут до пробуждения.

Основная часть картин Сафронова находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы. Всего коллекционерами было куплено более 800 работ художника. Владельцами его полотен являются знаменитые российские и зарубежные артисты, политики и общественные деятели.

Выставка Никаса Сафронова будет открыта для посещения с 16 февраля по 2 апреля в Зале имени архитектора Е.В. Александрова, расположенном по адресу: пл. Революции, 1.


Фото

Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора
Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю его портрет губернатора
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Здоровье
Грипп
Служба занятости
Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования