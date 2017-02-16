Никас Сафронов: Дубровский - мой любимый герой, с удовольствием сделаю портрет губернатора

Художник известен тем, что делает необычные портреты знаменитых артистов, политиков и общественных деятелей. Он пообещал, что сделает и портрет губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. « Я с удовольствием сделаю портрет главы региона, тем более что пушкинский персонаж Дубровский - мой любимый герой», - пообещал Никас Сафронов, презентуя губернатору свою экспозицию. Художник подарил Борису Дубровскому портрет президента России Владимира Путина.

В экспозиции 102 лучших произведения автора разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision. Художник похвалил Александровский зал Челябинского музея изобразительных искусств. «Это действительно один из лучших залов России. Отреставрированный, сделанный с любовью и сохранен с 19 века. И освещение сделано как в самых лучших музеях, таких как Лувр», – отметил заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов.

По мнению Бориса Дубровского, Никаса Сафронова справедливо называют одним из самых ярких художников современности. «Очень приятно, что это уже вторая выставка автора в Челябинске», – подчеркнул губернатор. Первая выставка состоялась три года назад, в 2013 году, и вызвала большой интерес у челябинцев.

Никас Сафронов – один из самых востребованных живописцев современности, во многом задающий модные тенденции. Творческая деятельность этого современного российского художника началась в 1973 году и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. В 50 лет Сафронов создал свое направление под названием Dream Vision, благодаря чему даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Определить стиль достаточно сложно, сам автор называет работы Dream Vision «размытыми картинами», смесью между реализмом и экспрессионизмом, то, что человек видит за 15 минут до пробуждения.

Основная часть картин Сафронова находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы. Всего коллекционерами было куплено более 800 работ художника. Владельцами его полотен являются знаменитые российские и зарубежные артисты, политики и общественные деятели.

Выставка Никаса Сафронова будет открыта для посещения с 16 февраля по 2 апреля в Зале имени архитектора Е.В. Александрова, расположенном по адресу: пл. Революции, 1.