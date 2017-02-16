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Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес

 
Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес

16/02/2017 - 12:48 Канализационные стоки из микрорайона «Звездный», расположенного на Краснопольской площадке в Сосновском районе Челябинской области, выливаются прямо в лес. Вопиющее нарушение природоохранного законодательства зафиксировали челябинские общественники БЭФ «Моя планета».

Днем в четверг, 16 февраля, директор фонда Виталий Безруков провел прямую трансляцию в социальных сетях для подписчиков: общественники отреагировали на обращение жителей в экологическую приемную. Выехав на место, эко-активисты обнаружили удручающую картину: вся поляна перед лесом, находящимся позади микрорайона, заливалась канализационными стоками. Канализационную воду выкачивали буквально под ноги жильцам поселка.

«К нам поступили обращения от жителей, которые пожаловались, что канализационные стоки сливают прямо в лес, - прокомментировал Виталий Безруков в прямой трансляции. – Здесь, где мы сейчас стоим, находится прекрасный сосновый лес, и хорошо видно слив из шланга диаметром где-то 100 миллиметров, под большим напором. В луже плавает туалетная бумага, какие-то окурки. Воду качают прямо в поле, а дальше все это попадает в лес».

Впрочем, шлангов несколько, и некоторые них - довольно длинные – доходят практически до самих деревьев.

 

«Мы решили, что эти стоки - из поселка «Звездный», потому что в округе никаких других поселков нет, - комментирует Безруков. – Если идти вдоль по этому шлангу, мы это докажем. Идем вдоль и выходим к коллектору, где видно эти «рукава». Коллектор почему-то оказался в центре леса. Там напрямую подключен насос, и все это выкачивается под напором и «бежит» в лес. Ущерб природе нанесен колоссальный».

Напомним, микрорайон «Звездный» состоит из 8-ми многоэтажных домов. Застройщик позиционирует проект как «настоящий эко-парк» в четырехстах метрах от Челябинска. «Родные белоствольные березки, реликтовый сосновый бор, трели соловья и позывные снегирей, поляны грибов, искрящийся снег на лыжне… Над «Звёздным» чистое небо, а роза ветров такова, что вся пыль от мегаполиса оседает в других направлениях. Вас ждут воскресные лыжные прогулки, пикники на природе, признание в любви под звёздным небом», - обещает застройщик на официальном сайте.

Общественники пообещали зафиксировать нарушения и передать их в региональное министерство экологии, а также в прокуратуру Сосновского района.

Оксана Фаздалова

Фото

Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес
Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес
Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес
Звёзды в канализации: микрорайон челябинской «Рублевки» сливает стоки в лес
 
 

Что за люди вообще пошли. Нет

Anton 16/02/2017 - 14:23.

Что за люди вообще пошли. Нет ничего человеческого, все заботятся лишь о своей шкуре и положении, на природу и на людей буквально насрать

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