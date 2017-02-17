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Неизвестные пытались завалить снегом «фекальную реку» из поселка Сосновского района

 
Неизвестные пытались завалить снегом «фекальную реку» из поселка Сосновского района

17/02/2017 - 12:21 Сточные воды из канализации поселка «Звездный», расположенного на Краснопольской площадке в Сосновском районе Челябинской области, неизвестные люди пытались завалить снегом. Новый виток в инциденте с фекалиями, стекающими в сосновый лес, зафиксировали челябинские эко-активисты.

Напомним, сутки назад директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков вместе с общественниками выехал по жалобе жителей микрорайона в окрестности поселка. На месте активисты обнаружили несколько шлангов, которые выкачивали воду из канализации прямо в поле. Оттуда «фекальные реки» текли в лес.

«Сегодня приехали проверить вчерашний слив, - рассказал Безруков на своей странице в соцсети. - Подъехал трактор, вывалил кучу снега, и попытался все это засыпать. На месте работала техника, уничтожали все следы своих нарушений. Попытались засыпать фекальное озеро снегом, попытались вырвать шланги и закрыть коллектор от лишних глаз. Они в быстром темпе все это завалили, но коллектор скоро наполнится, и все это снова потечет. Довести до конца им это так и не удалось, при виде нас техника спешно покинула место».

Напомним, общественники зафиксировали нарушения и передали их в региональное министерство экологии, а также в прокуратуру Сосновского района.

Оксана Фаздалова
 
 

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