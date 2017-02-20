Челябинцы в первый день Масленицы испекут блины в автобусе

20/02/2017 - 10:17 С сегодняшнего дня, 20 февраля, начинается масленичная неделя. В этом году она отмечается с 20 по 26 февраля.

По традиции в первый день масленичной недели из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, насаживали чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях. В понедельник также было принято готовить блины и раздавать их всем нуждающимся. Готовят блины и угощают ими каждый день масленичной недели.

Жителям Челябинска 20 февраля предложили испечь блины прямо в автобусе. Акция пройдёт на конечной остановке улицы Молодогвардейцев в 12 часов 15 минут.

«В первый день Масленицы сотрудники автобусного парка выйдут с добрыми песнями и танцами к пассажирам, – рассказала пресс-секретарь МУП «Челябавтотранс», Валентина Богомазова. – Самые активные смогут прямо в автобусе самостоятельно попробовать испечь блин».