Воздух в Челябинске: поводов для беспокойства нет?

21/02/2017 - 12:46 Сегодня, 21 февраля, в здании правительства Челябинской области прошла пресс-конференция, посвященная состоянию атмосферного воздуха в городе. По общему мнению чиновников и экологов, поводов для беспокойства у горожан нет.

Воздух в Челябинске мало отличается от воздуха в других промышленных городах России. В чем-то даже значительно лучше. «Например, в соседнем Екатеринбурге или, скажем, в Кемерово атмосферный воздух значительно хуже, чем в Челябинске, – успокоил присутствующих директор ООО «Эконит» Петр Бирюков. – На загрязнение воздуха влияют несколько факторов, прежде всего, промышленные выбросы и выхлопные газы транспорта. Их влияние на окружающую среду примерно одинаково. При этом выхлопные газы мы ощущаем сильнее, поскольку они здесь, рядом с нами, а промышленные выбросы уходят в атмосферу с высоты 60-80 метров. К тому же их легче котролировать».

Эту же мысль поддержал и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Цепкин: «Надо понимать, что в каждом городе складывается своя, уникальная ситуация с загрязнением атмосферного воздуха, – подчеркнул сенатор. – В Челябинске автомобильный транспорт дает примерно 30 процентов загрязнения, а остальные 70 – это выбросы промышленных предприятий. В иных городах пропорция может быть совершенно другой: до 90 процентов загрязнения приходится на транспорт».

«Что вы хотите – в Челябинске на трех жителей приходится один автомобиль, – продолжил мысль декан ЧелГУ Сергей Лихачев. – Наш город – крупный промышленный узел, и мы не уникальны в смысле экологической ситуации. У нас не все так плохо. Есть гораздо более проблемные регионы – например, Красноярск, Ишим и другие. А вот позитивной информации в плане освещения вопросов экологии у нас действительно мало. И в этом частичному решению проблемы могли бы поспособствовать вы, средства массовой информации. Нужно доводить до сведения людей не критическую, а объективную информацию, ведь экология – это наука, которая оперирует очень точными данными».

Тем не менее, жители города, что называется, на собственной шкуре ощущают прелести промышленных выбросов. Люди жалуются на неприятный запах в воздухе, странные осадки, смог. Но и на это у специалистов нашелся «естественный» ответ. «По данным Гидромета, в городе Челябинске низкая степень рассеивания, – пояснил Петр Бирюков. – Это природная данность, и ничего с этим не поделать. Треть года в городе наблюдаются слабые ветра, из-за чего часто висит смог». Словом, не повезло челябинцам с природой.

Как не повезло и с градостроителями. «Архитектура Челябинска, особенно начиная с 90-х годов, не совсем продумана, – продолжал Сергей Лихачев. – Микрорайоны в виде колодцев строятся безо всякой мысли о вентиляции. Дворы и улицы не продуваются ветрами. Это тоже способствует образованию смога и духоты в микрорайонах».

Хотя, по мнению спикеров пресс-конференции, некоторая доля ответственности на руководителях промышленных предприятий все-таки лежит. «На всех промышленных предприятиях города предусмотрены фильтры и пыле- и газоуловительные установки, – сообщил Олег Цепкин. – Они есть, и должны работать постоянно, но по разным причинам не всегда работают – находятся в ремонте, сломаны или на них экономят в праздничные и выходные дни. Но экономика невозможна без экологии. Важно, чтобы хозяева предприятий осознали, что, если на их производстве люди будут болеть, то некому будет и работать. Так что вопрос экологии – вопрос стратегический».

Но стратегические вопросы решаются в Москве. «Нужны изменения в законодательство о выбросах в атмосферу, – подключилась к дискуссии министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова. – Руководители предприятий пойдут на экологические шаги, когда поймут, что системы очистки на их производствах окупятся за счет неплатежей штрафов. Министерство экологии проверило около сорока промышленных предприятий области. Кого-то предупредили, кого-то оштрафовали. Но действующие нормативы позволяют заводам отключать очистные установки, поэтому сегодня наказание несопоставимо с нарушением: небольшие штрафы с лихвой покрываются высокой прибылью. Поэтому законодательство надо менять».

В связи с этим Челябинская область пересматривает свою природоохранную концепцию. Как заявил сенатор Олег Цепкин, оценивать состояние атмосферного воздуха нужно не по выхлопной трубе, как это было до сих пор, а в местах непосредственного проживания горожан, то есть во дворах, на улицах, в парках. Сейчас чиновники ждут утверждения этой концепции в столице.

А пока призывают челябинцев самим заботиться об окружающей среде. В частности, не бросать где попало окурки и мусор, не лепить жвачку на остановках и на скамеечках. Как в Сингапуре, где видеокамеры мониторят движение по тротуарам, и за каждый плевок человеку выписывают огромный штраф. По сути, на улицах надо вести себя так, как люди ведут себя дома. Хотя не совсем ясно, как на выбросы от тех же «Мечела», ЧЭМК, «Фортума» и Коркинского разреза может коренным образом повлиять выброшенный окурок.

В общем, от общения с чиновниками и специалистами осталось несколько странное впечатление. Почему-то нас призывают глядеть в сторону тех городов и регионов, где положение дел с атмосферным воздухом значительно хуже, а не брать в пример территории, где с экологией все в порядке. К тому же, следуя их логике, в частых смогах и выбросах во многом виновата природа и журналисты, которые пишут об этих явлениях, нежели нерадивые хозяева заводов и комбинатов, которые экономят на фильтрах и пылеулавливающем оборудовании. И, наконец, сами жители города не заботятся о чистоте и благоприятном облике Челябинска, мусоря направо и налево, чем безусловно яростно вредят городской экологии.

Но тогда не совсем понятно, зачем вообще нужны чиновники, если проблема может рассосаться при дуновении природного ветра?