В Челябинске снова рубят деревья в сквере на Захаренко

22/02/2017 - 15:17 В печально известном сквере, расположенном на северо-западе Челябинска около улицы Захаренко, в очередной раз рубят деревья. Жители соседних домов обратились к эко-активистам с просьбой остановить происки строителей.

Как сообщил корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков, челябинцы дважды сообщали о сносе зеленых насаждений на территории, прилегающей к скверу – 18 и 21 февраля. «За эти два дня было срублено 50 деревьев, - сообщил общественник. – Участок находится в аренде у фирмы ООО «Мегастрой», часть этой территории приспособлена под автостоянку. Жители предполагают, что деревья рубили рабочие по указу этой фирмы, чтобы расширить территорию стоянки. Однако точно никто не знает, потому что деревья вырубали под покровом ночи».

По информации Безрукова, вырубка происходила незаконно, поскольку никаких разрешений на это не выдавала ни администрация города, ни управление экологии. «По нашим расчетам, ущерб составил более 1,5 миллиона рублей, - говорит экологический правозащитник. – Чтобы выяснить, кто виновен в вырубке, мы отправили запрос в прокуратуру, а также обратились к депутату Госдумы Андрею Барышеву, чтобы он отправил депутатский запрос в надзорное ведомство».

Как ранее сообщало наше агентство, в середине апреля 2015 года жители улицы Захаренко и общественные активисты отстояли на публичных слушаниях сквер на северо-западе города. Предполагалось, что часть деревьев пойдут под снос, а на их месте постоят жилые помещения. Чиновники уступили активистам, которые были готовы «объявить войну» застройщикам. В это же время жители выступили с предложением создать на территории заброшенного сквера облагороженный парк.

Спустя полгода стороны конфликта обсудили судьбу сквера. После проведения публичных слушаний в проектную документацию внесли изменения. В документе отметили места, не занятые зелеными насаждениями и годные для застройки. Чиновники учли пожелания челябинцев и исключили возможность вырубки деревьев на этом участке. Также на схеме указали «самовольную автостоянку» - территорию, которая, по мнению чиновников, годна для застройки. «Зеленые» активисты, в свою очередь, предложили превратить сквер на Захаренко в парк ГТО.

В мае 2016 года в экологическую приемную снова поступил звонок от жителей домов по улице Захаренко. Граждане жаловались, что в сквере началась строительная «возня»: приехала техника со стройматериалами, рабочие начали возводить забор. Права на аренду проблемного участка были переданы компанией, собирающейся строить на этой территории многоэтажки, другой организации – ООО «Сакура».

Новый застройщик подготовил участок под строительство частной медицинской клиники. После инцидента депутаты на внеочередную комиссию пригласили к обсуждению вопроса участников конфликтной ситуации. Стороны нашли общий язык, представители компании «Сакура» согласились с доводами жильцов и предложениями чиновников, которые, в свою очередь, пообещали предпринимателям предоставить другой участок под стройку.

Сейчас на территории сквера на Захаренко жители открыли Народный парк ГТО, созданный на средства горожан. Власти также планируют включиться в работу по облагораживанию территории, направив бюджетные средства на создание полноценного парка отдыха. Также было принято решение присвоить скверу статус особо охраняемой территории городских парков.