Челябинские власти обещали разобраться с вырубкой деревьев на Захаренко

27/02/2017 - 11:31 Мэрия Челябинска не была осведомлена о вырубке деревьев в сквере на улице Захаренко, что находится на северо-западе Челябинска, сообщил в понедельник, 27 февраля, глава города Евгений Тефтелев.

Градоначальник отметил, что, по его данным, рубка была незаконной и виновные будут найдены и наказаны. «Санитарная рубка в этом сквере была в прошлом году, - отметил Тефтелев. - Мы с привлечением прокуратуры найдем, кто это сделал, и накажем».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 18 и 21 февраля в печально известном сквере снова начали сносить зеленые насаждения. Ежегодно жители близлежащих домов жалуются в правоохранительные органы и общественникам на произвол застройщиков – но бизнесмены регулярно продолжают вырубку. За два дня подрядчики вырубили 50 деревьев – экологические активисты считают, что таким образом городу был нанесен ущерб в размере не менее полутора миллионов рублей.